Tumhari Sulu Anniversary : सुलु की मुस्कान से लेकर कालीन भैया की सत्ता तक, ‘तुम्हारी सुलु’ और ‘मिर्जापुर’ की रिलीज को किया गया याद

‘तुम्हारी सुलु’ और ‘मिर्जापुर-1’ ने पूरे किए साल, यादें हुईं ताज़ा
Nov 18, 2025, 04:32 AM
मुंबई: हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में और वेब सीरीज ऐसी रिलीज हुई, जिसने समाज को नया नजरिया देते हुए कुछ सीख भी दी। ऐसी ही दो कहानियां है, जिसने अलग-अलग मुद्दों को उठाते हुए दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। एक तरफ विद्या बालन की फिल्म 'तुम्हारी सुलु' तो दूसरी सत्ता पावर की भूख और अपराध की काली दुनिया को बेपर्दा करती सीरीज 'मिर्जापुर सीजन-1'

सोमवार को फिल्म 'तुम्हारी सुलु' ने रिलीज के 8 साल पूरे कर लिए, तो 'मिर्जापुर सीजन-1' ने 7 साल।

अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर ने इंस्टाग्राम पर मिर्जापुर सीजन-1 सीरीज के रिलीज का जश्न मनाते हुए पुरानी यादों को ताजा किया। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर सीरीज का एक दिलचस्प सीन पोस्ट किया, जिसमें वे और अभिनेता अली फजल नजर आ रहे हैं। श्रिया ने पोस्ट कर लिखा, "वेब सीरीज मिर्जापुर सीजन-1 को सात साल पूरे हो गए हैं।"

सीरीज में अभिनेत्री ने स्वीटी का दमदार किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। बहुचर्चित क्राइम ड्रामा 'मिर्जापुर-1' आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। सोशल मीडिया पर इसके डायलॉग आज भी ट्रेंड सेट करते रहते हैं।

सत्ता-पावर की लड़ाई पर आधारित सीरीज की कहानी मिर्जापुर के कालीन भैया और दो भाई गुड्डू और बबलू पंडित के बीच संघर्ष की कहानी दिखाती है कि कैसे एक घटना के बाद दोनों परिवारों में टकराव शुरू हो जाता है।

'मिर्जापुर' ने न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक नया मानदंड स्थापित किया।

वहीं फिल्म 'तुम्हारी सुलु' ने भी 8 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म में अभिनेत्री विद्या बालन ने 'सुलोचना' उर्फ 'सुलु' नाम की हाउसवाइफ का किरदार निभाया था, जो रेडियो जॉकी बन जाती है। उसकी मासूम, हंसमुख और शरारती आवाज का पूरा शहर कायल हो जाता है। अभिनेत्री के इस किरदार ने दर्शकों का ध्यान खींचा था, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया था।

फिल्म की पुरानी यादें ताजा करते हुए टी-सीरीज वालों ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पुराना सीन शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "उसने मामूली चीजों को भी खास बना दिया। 'तुम्हारी सुलु' के 8 साल पूरे होने की खुशी!"

फिल्म का निर्देशन सुरेश त्रिवेदी ने किया था, जिन्होंने विद्या बालन को एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के किरदार में ढाला था। फिल्म की कहानी एक महत्वाकांक्षी हाउसवाइफ सुलु की है, जो अपने पति अशोक (मानव कौल) और बेटे प्रणव के साथ रहती है। फिल्म में विद्या बालन के अलावा, नेहा धूपिया, मानव कौल, और आर.जे. मलिस्का जैसे स्टार्स अहम किरदार में नजर आते हैं।

