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Tumbbad 2 Release Date : 'तुम्बाड 2' की रिलीज डेट का ऐलान, बड़े पर्दे पर फिर लौटेगी डर और लालच की रहस्यमयी दुनिया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 29, 2026, 04:30 PM
'तुम्बाड 2' की रिलीज डेट का ऐलान, बड़े पर्दे पर फिर लौटेगी डर और लालच की रहस्यमयी दुनिया

मुंबई: भारतीय सिनेमा में हॉरर और लोककथाओं को एक अलग अंदाज में पेश करने वाली फिल्म 'तुम्बाड' ने अपनी अनोखी कहानी और डरावने माहौल से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। सालों बाद भी इस फिल्म का जादू लोगों के बीच बना हुआ है। अब इसी फिल्म के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म के मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर 'तुम्बाड 2' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है।

फिल्म मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्टर शेयर करते हुए इसकी घोषणा की। पोस्टर रहस्यमयी नजर आ रहा है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी एक बार फिर लालच, डर और रहस्यों से भरी दुनिया में ले जाने वाली है। अतीत का कोई डरावना राज फिर से सामने आने वाला है।

इस पोस्ट के साथ मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, ''एक पाप से भरा अतीत, एक डरावना भविष्य। भूख फिर बढ़ रही है और लालच की विरासत आगे जारी है। अपने कैलेंडर में तारीख नोट कर लीजिए, 'तुम्बाड 2' 3 दिसंबर 2027 को आ रही है।''

बता दें कि साल 2024 में 'तुम्बाड' को सिनेमाघरों में री-रिलीज किया गया था, जिसे शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। नई पीढ़ी के दर्शकों ने भी फिल्म की कहानी और माहौल को काफी सराहा था।

फिल्म के निर्माता और अभिनेता सोहम शाह ने भी इस सीक्वल को लेकर अपनी भावनाएं साझा कीं। उन्होंने कहा, ''तुम्बाड हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रही है। दूसरे पार्ट में हम उस दुनिया को गहराई से दिखाना चाहते हैं जिसे दर्शकों ने पहली फिल्म में पसंद किया था। इस बार कहानी में नए रहस्य और नए पहलुओं को जोड़ा जाएगा। फिल्म का मूल एहसास वही रहेगा, लेकिन कहानी जिस तरह आगे बढ़ेगी वह दर्शकों के लिए बिल्कुल नया अनुभव होगी।''

निर्देशक आदेश प्रसाद ने कहा, "पहली फिल्म की मजबूत पहचान की वजह से उसके आगे की कहानी बनाना आसान काम नहीं था। हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही रही है कि पहली फिल्म की आत्मा और उसका डरावना माहौल बरकरार रहे और कहानी और विजुअल्स को पहले से ज्यादा भव्य और प्रभावशाली बनाया जाए। दर्शकों को इस बार ऐसा अनुभव मिलेगा, जो उन्हें पहली फिल्म की याद भी दिलाएगा और साथ ही कुछ बिल्कुल नया महसूस भी कराएगा।"

'तुम्बाड 2' का निर्देशन आदेश प्रसाद कर रहे हैं, जबकि सोहम शाह अपनी प्रोडक्शन कंपनी सोहम शाह फिल्म्स के बैनर तले इसका निर्माण कर रहे हैं। फिल्म से पेन स्टूडियोज भी जुड़ा हुआ है और इसका वितरण पेन मरूधर करेगा।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

 

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