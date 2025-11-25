Tulsi Kumar Shartan : 'शर्तां' गाने को तुलसी कुमार ने बताया 'दिल की आवाज', बोलीं, 'सीमाएं तोड़ना चाहती हूं'

मुंबई: बॉलीवुड सिंगर तुलसी कुमार ने फैंस के लिए नया गाना 'शर्तां' जारी किया है। पिछले कुछ सालों में तुलसी ने कई रोमांटिक और इमोशनल गानों से लोगों के दिलों में जगह बनाई है, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को एक नए अंदाज में पेश किया है।

'शर्तां' एक ऐसा डांस ट्रैक है, जो पूरी तरह से एनर्जेटिक और जोशीला है। गाने में फ्रीस्टाइल डांस के साथ थोड़ी बॉलीवुड स्टाइल का तड़का भी है, जो इसे और मजेदार बनाता है। बेहतरीन आवाज और नई स्टाइल के साथ तुलसी ने वीडियो में खुद को एक अलग और बोल्ड अवतार में दिखाया है।

गाने का संगीत अभिजीत श्रीवास्तव ने दिया है और इसके बोल शायरा ने लिखे हैं। यह गाना सुनने में ग्लोबल पॉप एनर्जी से भरपूर लगता है। इसकी बीट्स सुनकर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं।

'शर्तां' गाने को लेकर तुलसी कुमार ने कहा, ''हर कलाकार एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जब वह अपनी सीमाएं तोड़ना चाहता है, जब दिल चुपचाप कहता है कि अब आगे बढ़ना है, अब पिछली बार से बेहतर करने का समय आ गया है। 'शर्तां' मेरे लिए वही दिल की आवाज है, बस फर्क इतना था कि यह चुप नहीं थी। यह जोरदार, बोल्ड और उन रंगों से भरी थी, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं छुआ था। मैंने खुद को जितना धकेला, शायद पहले कभी नहीं किया।''

उन्होंने कहा, ''गाने के लिए डांस स्टाइल सीखने से लेकर अपने अंदर के एक ऐसे रूप को खोजने तक, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, 'शर्तां' मेरा वह रूप है, जिसे फैंस ने पहले कभी नहीं देखा। इसमें वो कला है जिसे मैं हमेशा व्यक्त करना चाहती थी। यह सबकुछ मेरे लिए नया है।''

वीडियो में तुलसी चार अलग-अलग लुक्स में नजर आई हैं, और हर लुक में बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

गाने को रंजन वर्गीज ने डायरेक्ट किया है। वहीं, भूषण कुमार और टी-सीरीज ने प्रस्तुत किया है, और यह अब सभी बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। फैंस इसे टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं।

--आईएएनएस