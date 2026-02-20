मनोरंजन

Tu Ya Main Movie : शनाया-आदर्श की केमिस्ट्री ने जीता दिल, अभय वर्मा भी फिल्म के मुरीद

आदर्श गौरव और शनाया कपूर की 'तू या मैं' को मिली दर्शकों और कलाकारों से तारीफ।
Feb 20, 2026, 06:01 PM
मुंबई: आदर्श गौरव और शनाया कपूर की हालिया रिलीज फिल्म 'तू या मैं' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बिजॉय नांबियार द्वारा निर्देशित यह फिल्म दर्शकों को भी पसंद आ रही है। वहीं, मनोरंजन जगत से भी कलाकार इसकी तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे हैं।

अभिनेता अभय वर्मा ने गुरुवार को इंस्टाग्राम के जरिए फिल्म की तारीफ की। उन्होंने स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया। इसमें शनाया और आदर्श साथ में नजर आ रहे हैं। अभय ने लिखा, "मजेदार, बेमिसाल, फुल एंटरटेनमेंट! शनाया और गौरव, आप दोनों ने स्क्रीन पर जो जादू बनाया, उसे देखना सच में बहुत मजेदार रहा। इस खूबसूरत और अलग तरह की फिल्म के लिए आपको ढेर सारी बधाई।"

13 फरवरी को रिलीज हुई रोमांटिक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म में दो अलग-अलग बैकग्राउंड वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की कहानी को दिखाया गया है। रोमांस, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर फिल्म में आदर्श गौरव अभिनेत्री शनाया कपूर के साथ नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी में शुरू में उनकी मुलाकात मजेदार और रोमांटिक लगती है, लेकिन बाद में यह एक खतरनाक सर्वाइवल गेम में बदल जाती है।

यह फिल्म थाई फिल्म 'द पूल' का आधिकारिक रूपांतरण है, लेकिन इसे भारतीय सामाजिक और डिजिटल माहौल के हिसाब से ढाला गया है। आदर्श गौरव और शनाया कपूर की जोड़ी स्क्रीन पर शानदार जादू बिखेर रही है। आदर्श अपनी मजबूत एक्टिंग से फिल्म को संभालते नजर आते हैं, जबकि शनाया ने आत्मविश्वास के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है।

फिल्म को लेकर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोगों ने इसे मजेदार, अलग और फुल एंटरटेनमेंट बताया है।

वहीं, अभिनेता अभय वर्मा की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों और वेब शोज से की थी, लेकिन सबसे पहले लोगों की नजर उन पर सीरीज 'द फैमिली मैन 2' में गई थी। फिर वे 2024 की ब्लॉकबस्टर हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' में मुख्य भूमिका (बिट्टू) के किरदार में नजर आए थे। इस किरदार ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई थी।

--आईएएनएस

 

 

