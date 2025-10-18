मनोरंजन

TSeries New Song : टी-सीरीज का नया गाना 'राम पिया' रिलीज, माता सीता और प्रभु राम के विरह की भावपूर्ण प्रस्तुति

टी-सीरीज का नया भक्ति गीत ‘राम पिया’ रिलीज, दर्शकों ने सराहा
Oct 18, 2025, 02:48 PM
टी-सीरीज का नया गाना 'राम पिया' रिलीज, माता सीता और प्रभु राम के विरह की भावपूर्ण प्रस्तुति

मुंबई: टी-सीरीज ने भारतीय संगीत जगत में अपने गानों से हर उम्र के वर्ग के दिलों में छाप छोड़ी है। शनिवार को उन्होंने नया भक्ति गीत राम पिया रिलीज किया है।

टी-सीरीज हमेशा से अपनी विविधता और गुणवत्ता भरे गानों के लिए जाना जाता है, और 'राम पिया' इस परंपरा को और मजेदार बना रहा है। यह गीत भक्ति, प्रेम और विरह की भावनाओं को खूबसूरती से दर्शा रहा है।

'राम पिया' को गायक उज्वल गजभार और अमीयर खानदानी ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। गीत के बोल मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखे हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से माता सीता और प्रभु राम के प्रति प्रेम और विरह को जीवंत कर दिया है। गीत का संगीत और निर्देशन कुंवर अंशिष्ठ ने किया है, जिन्होंने इसकी धुनों में भक्ति और भावनाओं का अनूठा संगम पेश किया है।

यह गाना माता सीता और भगवान राम के पवित्र प्रेम पर आधारित है, जो रामायण के उस दृश्य को दर्शाता है जब माता सीता रावण की अशोक वाटिका में कैद होकर अपने प्रिय राम को याद करती हैं।

गीत के वीडियो में माता सीता के विरह को मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। वीडियो में गायक भावपूर्ण तरीके से गीत प्रस्तुत करते नजर आते हैं, जबकि माता सीता प्रभु राम की याद में खोई हुई दिखाई देती हैं। गाने की शुरुआत 'राम पिया, तोहे सिया बुलाएं' से होती है। यह दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। यह गीत भक्ति और प्रेम के रंगों को एक साथ समेटे हुए है, जो इसे हर आयु वर्ग के लिए खास बनाता है।

'राम पिया' न केवल एक गीत है, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है, जो रामायण की अमर प्रेम कथा को आधुनिक संगीत के साथ जोड़ती है। यह गाना यूट्यूब और अन्य संगीत मंचों पर उपलब्ध है, और इसे प्रशंसकों से खूब सराहना मिल रही है।

 

 

