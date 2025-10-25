Ram Se Badhkar Ram Naam : टी-सीरीज ने रिलीज किया भक्ति से भरा नया गाना ‘राम से बढ़कर राम नाम’

मुंबई: टी-सीरीज ने भारतीय संगीत जगत में अपने गानों से हर उम्र के वर्ग के दिलों में छाप छोड़ी है। शनिवार को उन्होंने प्रशंसकों के लिए नया भक्ति गीत 'राम से बढ़कर राम नाम' रिलीज किया है।

यह गीत भगवान राम की महिमा का गुणगान बखूबी से करता है और भक्ति भाव के साथ-साथ मन को भी शांति और सुकून प्रदान करता है।

टी-सीरीज ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने का क्लिप शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मन मंदिर में राम बिराजे, तो कुटिया भी राज महल है।"

राम से बढ़कर राम नाम को गायक वैभव गुप्ता ने अपनी मधुर आवाज में गाया है और बोल संदीप शरारे ने लिखे हैं। वहीं, संगीत की रचना अंकित चेतन ने की है। प्रोडक्शन की जिम्मेदारी यश पांडे ने संभाली है।

इस गाने में भगवान राम की महिमा का बखान किया गया है। गीत की शुरुआती पंक्ति में गायक कहते हैं, "सौ प्रश्नों का एक ही हल है, अगर मन मंदिर में राम विराजे, तो कुटिया भी राज महल है।" वहीं, गाने का शीर्षक 'राम से बढ़कर राम नाम' इस बात पर और बल देता है कि भगवान राम का नाम ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।

टी-सीरीज का यह नया गाना भक्ति और संगीत के प्रेमियों के लिए एक खास तोहफा है। सोशल मीडिया पर गाने की क्लिप को खूब पसंद किया जा रहा है और प्रशंसक इसे बार-बार सुन रहे हैं। यह गीत न केवल भक्ति भाव को बढ़ाता है, बल्कि मन को शांति और सुकून भी प्रदान करता है।

टी-सीरीज हमेशा अपने प्रशंसकों के लिए गाने रिलीज करता है, उनके गाने हर उम्र के लोगों को पसंद भी आते हैं। इससे पहले भी उन्होंने राम भगवान पर भक्ति 'राम जानकी' गीत रिलीज किया था। गीत को अपारशक्ति खुराना और तुलसी कुमार ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। साल 2023 में उन्होंने जुबिन नौटियाल की आवाज में 'मेरे घर राम आए हैं' गीत रिलीज किया था, जो काफी ट्रेंड पर चला था।