Trishakar Madhu Viral Video : 'हमें तुमसे प्यार कितना' गाने पर भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु ने दिए शानदार एक्सप्रेशन्स, फैंस को आया पसंद

त्रिशाकर मधु का रोमांटिक वीडियो, श्रेया घोषाल के गाने पर एक्सप्रेशन्स ने जीता दिल।
Sep 05, 2025, 07:25 AM
मुंबई: भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर फैंस के दिलों पर राज करती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो उनके हर नए पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। गुरुवार को उन्होंने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है, जिसे लोग बार-बार देख रहे हैं और काफी पसंद कर रहे हैं।

वीडियो में त्रिशाकर का स्टाइल, एक्सप्रेशन और अदाएं देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है।

वीडियो में त्रिशाकर मधु गाना 'हमें तुमसे प्यार कितना' के वर्जन जिसे मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने गाया है, पर लिप्सिंक करती नजर आ रही हैं। वीडियो में उन्होंने रेड और वाइट स्ट्राइप्स वाली ड्रेस पहनी है और कैमरे की ओर देखकर शानदार अंदाज में एक्सप्रेशन्स दे रही हैं। उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों की मासूमियत ने गाने को और भी ज्यादा असरदार बना दिया है।

वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में गाने का नाम लिखा है, 'हमें तुमसे प्यार कितना।'

त्रिशाकर के इस वीडियो पर फैंस दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं।

एक फैन ने लिखा, ''आपके एक्सप्रेशन्स कमाल के हैं, त्रिशा जी।''

दूसरे फैन ने लिखा, ''आपने तो दिल ही छू लिया, बिल्कुल श्रेया घोषाल की फीलिंग आ गई।''

कई फैंस ने हार्ट इमोजी और फायर इमोजी के साथ उनकी तारीफ की।

बता दें कि 'हमें तुमसे प्यार कितना' गाना 1981 में रिलीज हुई हिट फिल्म 'कुदरत' का है। यह हिंदी सिनेमा के सबसे रोमांटिक और दिल छू लेने वाले गानों में से एक माना जाता है। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी मधुर आवाज में गाया। वहीं, इस गाने को राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया, जिनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने गाने को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। इस गाने का संगीत आर. डी. बर्मन ने तैयार किया और बोल मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे। इस खूबसूरत गाने को श्रेया घोषाल ने नए अंदाज में रीक्रिएट किया था। इस रीक्रिएटेड वर्जन का म्यूजिक आदित्य देव ने दिया था।

 

 

