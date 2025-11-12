मनोरंजन

Trishakar Madhu Video : सलमान खान के गाने पर त्रिशाकर मधु ने दिखाई 'रानी' जैसी अदाएं, फैंस हुए कायल

ब्राइडल लुक में त्रिशाकर मधु का वायरल वीडियो, फैंस कर रहे तारीफ
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 13, 2025, 06:50 AM
सलमान खान के गाने पर त्रिशाकर मधु ने दिखाई 'रानी' जैसी अदाएं, फैंस हुए कायल

मुंबई: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु अपने स्टाइल और सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इस बीच उन्होंने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह सुर्ख लाल रंग के जोड़े में दुल्हन बनी नजर आ रही हैं। अपने लुक से वह फैंस का ध्यान खींच रही हैं।

खास बात ये है कि वह वीडियो में सलमान खान और रानी मुखर्जी के लोकप्रिय गाने पर शानदार एक्सप्रेशन्स देती दिखाई दे रही हैं।

त्रिशाकर वीडियो में ब्राइडल लुक में काफी सुंदर लग रही हैं। वीडियो में वह सलमान खान और रानी मुखर्जी के मशहूर गाने 'देखने वालों ने' पर डांस करती नजर आ रही हैं।

वह हर बीट के साथ अपने हाथों और स्टाइल की मूवमेंट को मैच कर रही हैं। उनके एक्सप्रेशन बेहद जबरदस्त हैं, और कैमरे के सामने उनकी हर मूव दर्शकों को अपनी ओर खींच रहा है।

फैंस इस वीडियो पर कमेंट्स कर त्रिशा की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

गाना 'देखने वालों ने' सलमान खान और रानी मुखर्जी की फिल्म 'चोरी चोरी चुपके चुपके' का है, जिसे अलका याग्निक और उदित नारायण ने गाया है। इस गाने का संगीत अनु मलिक ने तैयार किया है और इसके बोल अनाम ने लिखे हैं। यह गाना अपने रोमांटिक और इमोशनल अंदाज के लिए जाना जाता है और आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है।

अगर त्रिशाकर मधु की बात करें, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और धीरे-धीरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गईं। उन्होंने पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और अरविंद अकेला कल्लू जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। उनके वीडियो एल्बम और फिल्मों की वजह से उन्हें भोजपुरी सिनेमा में खास पहचान मिली है।

सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट हमेशा चर्चा में रहते हैं और फैन्स उनके हर नए पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं।

--आईएएनएस

 

 

social media trendsBhojpuri Cinemacelebrity updatesTrishakar MadhuBhojpuri actressesViral Videoentertainment news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...