Trisha Kar Madhu Instagram Video: 'लईकी का करि बोल द' पर त्रिशा कर ने दिए एक्सप्रेशन, फैंस बोले- नजर ही नहीं हट रही आपसे

त्रिशा कर मधु ने ब्लू गाउन में नया वीडियो शेयर किया, फैंस ने उनके एक्सप्रेशंस और सादगी की जमकर तारीफ की।
Aug 30, 2025, 09:38 AM
'लईकी का करि बोल द' पर त्रिशा कर ने दिए एक्सप्रेशन, फैंस बोले- नजर ही नहीं हट रही आपसे

मुंबई:  भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे अपनी फिल्मों, गानों और निजी जिंदगी से जुड़ी झलकियां सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। इस कड़ी में भोजपुरी की ग्लैमरस एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन उसमें त्रिशा की अदाओं और एक्सप्रेशंस ने लोगों का दिल जीत लिया है।

वीडियो में त्रिशा एक बेहद खूबसूरत ब्लू प्रिंटेड गाउन में नजर आ रही हैं, जो उन पर बहुत अच्छा लग रहा है। उनके बाल खुले हुए हैं और मेकअप बिल्कुल हल्का है, जो उनके चेहरे पर एक नैचुरल ग्लो ला रहा है। उन्होंने एक हाथ में घड़ी पहन रखी है, जिससे उनका लुक और भी स्टाइलिश लग रहा है। इस वीडियो में वह 'लईकी का करि बोल द' गाने पर लिप्सिंक करती नजर आ रही हैं। गाने के हर एक बोल पर उनके एक्सप्रेशन बेहद शानदार हैं।

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'लईकी का करि बोल द'

त्रिशा कर मधु के इस वीडियो पर फैंस दिल खोलकर कमेंट्स कर रहे हैं। कई लोगों ने उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए लिखा कि वह ब्लू गाउन में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं।

किसी ने कहा, "आज आप परी लग रही हैं," तो किसी ने लिखा, "नजर ही नहीं हट रही आपसे।" वहीं, कई लोगों ने गाने में उनके एक्सप्रेशंस को लेकर कहा कि ऐसा लग रहा है, जैसे आप गाने के दर्द को महसूस कर रही हैं।

एक यूजर ने लिखा, "गाने सुनकर रोना आ गया।"

तो दूसरे ने कहा, "इतना रियल एक्सप्रेशन बहुत कम लोग दे पाते हैं।"

कमेंट्स में कई फैंस ने लिखा कि अब जब भी वे 'लईकी का करि बोल द' गाना सुनेंगे, उन्हें त्रिशा का ये वीडियो जरूर याद आएगा।

अन्य फैंस ने लिखा, ''आपकी सादगी और एक्सप्रेशन ने दिल छू लिया। इस गाने को अब जब भी सुनूंगा, आपका चेहरा याद आएगा।''

बता दें कि 'लईकी का करि बोल द' गाना एक दर्द भरा गीत है। इसे शिल्पी राज ने गाया है।

 

