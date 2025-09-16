मनोरंजन

Tina Datta Photoshoot : ट्रेडिशनल लुक में टीना दत्ता का अनोखा अंदाज, रवींद्रनाथ टैगोर की कविता से जोड़ा भाव

टीना दत्ता का शाही ट्रेडिशनल लुक वायरल, टैगोर की कविता ने बढ़ाई खूबसूरती
Sep 16, 2025, 09:47 AM
ट्रेडिशनल लुक में टीना दत्ता का अनोखा अंदाज, रवींद्रनाथ टैगोर की कविता से जोड़ा भाव

मुंबई: टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया है। ट्रेडिशनल लुक में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में न सिर्फ भारतीय संस्कृति की झलक दिख रही है, बल्कि इसमें भावनाओं की गहराई भी है।

उन्होंने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए रवींद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध बांग्ला कविता के जरिए अपने मन की बात जाहिर की।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई खूबसूरत फोटोशूट में टीना दत्ता ने रेड और क्रीम कलर की साड़ी पहनी है, जिसमें गोल्डन जरी का सुंदर काम किया गया है। उनका पहनावा एकदम शाही और पारंपरिक लग रहा है। माथे पर बड़ी बिंदी, कुमकुम, मांगटीका और नथनी उनके लुक में चार चांद लगा रही हैं।

उन्होंने इस लुक के साथ हैवी जूलरी भी पहनी हुई है। उनके गले में बड़ा सा चोकर और रानी हार है। हाथों में लाल चूड़ियां उनके इस रूप को और भी शानदार बना रही हैं।

उन्होंने अपने बालों को हल्का कर्ल किया हुआ है। तस्वीर में उनके पीछे दीयों और फूलों से सजे कांसे के पात्र रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस पोस्ट की सबसे खास बात यह है कि टीना दत्ता ने कैप्शन में नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रवींद्रनाथ टैगोर की एक सुंदर कविता को साझा किया।

उन्होंने लिखा, "तुम्हें ही मैंने बार-बार हर जन्म में चाहा है... हर युग में, हर रूप में, मैंने तुम्हारे ही प्रेम में गीतों की माला बुनी है।"

बता दें कि टीना दत्ता टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में की थी। बिग बॉस 16 में शिव ठाकरे से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि जब वे आठवीं-नौवीं क्लास में थीं, तब ही उन्हें कई एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे कोलकाता से मुंबई ऑडिशन देने नहीं जा पाती थीं, क्योंकि फ्लाइट टिकट बेहद महंगे होते थे।

उन्होंने बताया कि उनका परिवार इतना सामान्य था कि इंटरनेट तक की सुविधा नहीं थी और उन्होंने अपने कुछ ऑडिशन ईमेल के जरिए दिए थे।

 

