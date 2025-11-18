Tiger Shroff Initiative : टाइगर श्रॉफ को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ देखकर खुश हुए जैकी श्रॉफ, शेयर की वीडियो

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और मीडिया में भी नजर आते रहते हैं।

अब उन्होंने अपने बेटे और बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है जिसमें टाइगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ दिख रहे हैं।

जैकी श्रॉफ ने अपनी इंस्टा स्टोरी अपडेट की है और अपने बेटे टाइगर श्रॉफ की स्टोरी को री-पोस्ट किया है। वीडियो में अभिनेता टाइगर श्रॉफ को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ स्कूलों में फुटबॉल स्पोर्ट्स की पहल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा और खेल विभाग व महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान के साथ एमओयू साइन करते हुए दिखाया गया है।

वीडियो के अभिनेता टाइगर ने कैप्शन में लिखा है, "मैं अपने राज्य में खेलों के विकास में किसी भी तरह से योगदान करने के अवसर के लिए आभारी हूं। हमारे बच्चों में बहुत कुछ है। हमारे बच्चों में इतना जुनून और क्षमता है कि उन्हें बस सही समर्थन की आवश्यकता है। इस पहल में साथ देने के लिए मैं गौरवान्वित हूं और आगे क्या होने वाला है, इसके लिए उत्साहित भी हूं।"

टाइगर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करते देख जैकी खुश हैं।

बता दें कि सोमवार की शाम को टाइगर श्रॉफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे थे। सीएमओ महाराष्ट्र की तरफ से ही सोशल मीडिया एक्स पर इसकी फोटोज पोस्ट की गई हैं। टाइगर श्रॉफ को फिल्मों के अलावा स्पोर्ट्स, स्टंट और अपनी लाजवाब फिटनेस के लिए भी जाना जाता है।

उनकी पिछली फिल्म 'बागी-4' बड़े पर्दे पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन अब उनकी झोली में निर्देशक राम माधवानी की ‘स्पिरिचुअल एक्शन थ्रिलर’ है, जिसमें एक्शन के साथ-साथ उनकी एक्टिंग स्किल्स के नए पहलू भी देखने को मिलेंगे। राम माधवानी आर्या और नीरजा जैसी फिल्म और सीरीज के लिए जाने जाते हैं, जो एक्शन में इमोशन का तड़का भी लगाते हैं।

--आईएएनएस