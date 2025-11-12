Thota Tharani Award : तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने थोटा थरानी को शेवेलियर अवॉर्ड के लिए दी बधाई, कहा- राज्य की खुशी दोगुनी हो गई

चेन्नई: कला निर्देशक थोटा थरानी को उनकी कलात्मक दृष्टि और सिनेमा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने काम से न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इस कड़ी में फ्रांस सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित सम्मान 'शेवेलियर अवार्ड' से नवाजने का फैसला लिया है। इस सम्मान की घोषणा पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने उन्हें बधाई दी।

तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर लिखा, ''फ्रांस सरकार के इस ऊंचे सम्मान की खबर से राज्य की खुशी दोगुनी हो गई है। थोटा थरानी ने थंथई पेरियार का एक सुंदर चित्र बनाकर राज्य को गौरवान्वित किया था, जो आज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रदर्शित है।''

मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि थोटा थरानी ने तमिलनाडु के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में पढ़ाई की थी, और अब वे उन महान भारतीय हस्तियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्हें फ्रांस का यह सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान मिला है।

स्टालिन ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा, ''आपकी इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई, जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है।''

थोटा थरानी अब तक के छठे भारतीय होंगे, जिन्हें यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड मिलेगा। उनसे पहले यह सम्मान दिग्गज निर्देशक सत्यजीत रे और अभिनेता शिवाजी गणेशन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, और कमल हासन को मिल चुका है।

थोटा थरानी का करियर 1978 में निर्देशक सिंगीतम श्रीनिवास राव की तेलुगु फिल्म 'सोम्मोकादिधी सोकोकदिधि' से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर ऐसी दुनिया रची, जिसने दर्शकों को बार-बार आकर्षित किया। उन्होंने मणिरत्नम और शंकर जैसे नामी निर्देशकों के साथ काम किया और तमिल और तेलुगु सिनेमा की कई यादगार फिल्मों में अपनी कला का जादू बिखेरा।

उनके आर्ट डायरेक्शन ने 'नायकन', 'थलपति', 'पोन्नियिन सेल्वन', 'सागर संगमम', 'गीतांजलि', 'शिवाजी', और 'दशावतार' जैसी फिल्मों को एक अलग पहचान दी।

थोटा थरानी को पहले भी कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें दो राष्ट्रीय पुरस्कार, तीन नंदी अवॉर्ड, और चार तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवॉर्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने साल 2001 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।

थोटा थरानी को 'शेवेलियर अवार्ड' 13 नवंबर को चेन्नई के अलायंस फ्रांसेज में फ्रांस के राजदूत द्वारा प्रदान किया जाएगा।

--आईएएनएस