Digital Age Story : हमेशा ऑनलाइन रहने वालों को एक्ट्रेस मोना सिंह ने दी ये अनमोल सलाह

डिजिटल दौर में रिश्तों की दूरी पर आधारित ‘थोड़े दूर थोड़े पास’ ने दर्शकों को छुआ।
Nov 18, 2025, 04:48 AM
हमेशा ऑनलाइन रहने वालों को एक्ट्रेस मोना सिंह ने दी ये अनमोल सलाह

मुंबई: आज के डिजिटल युग में जहां हर कोई मोबाइल और इंटरनेट में खोया रहता है, वहीं कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आती हैं जो हमें रुकने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने की याद दिलाती हैं। इसी कड़ी में वेब सीरीज 'थोड़े दूर थोड़े पास' ने दर्शकों का दिल जीत लिया है।

इस शो की खासियत है कि यह दिखाता है कि कैसे आधुनिक भारतीय परिवार अक्सर ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन असली कनेक्शन में कमी महसूस करते हैं। इस शो की सफलता में सबसे ज्यादा सराहना अभिनेत्री मोना सिंह को मिल रही है, जिन्होंने इसमें सिमरन का किरदार निभाया है।

मोना सिंह का कहना है कि आज के समय में जीवन में असली शांति तभी मिलती है, जब हम यह तय कर लें कि हमें कब हां कहना है और कब नहीं। टेक्नोलॉजी से पूरी तरह दूर रहना जरूरी नहीं है, लेकिन समय को मैनेज करना जरूरी है। यह केवल मोबाइल बंद करने की बात नहीं है, बल्कि अपने आप और अपने परिवार या दोस्तों से जुड़ने के बारे में है।

शो में सिमरन की भूमिका के बारे में बात करते हुए मोना ने कहा, "मुझे यह किरदार इसलिए पसंद आया क्योंकि सिमरन परफेक्ट नहीं है। वह मजबूत है, लेकिन कभी-कभी शंका, डर और सीखने की प्रक्रिया से गुजरती है। सिमरन उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आज हर दिशा में अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश कर रही हैं। उसका संघर्ष और ईमानदारी दर्शकों को भावुक करेगी।"

को-स्टार कुनाल रॉय कपूर के साथ काम करने के अनुभव के बारे में मोना ने कहा, "कुनाल के साथ तुरंत एक कनेक्शन बन गया, जिससे ऑन-स्क्रीन पति-पत्नी का रिश्ता बेहद नेचुरल लग रहा था। वह हर सीन में ह्यूमर और गर्मजोशी लेकर आते थे। उनके साथ छोटे-छोटे लम्हों, नजरों और चुप्पियों का इमोशनल कनेक्शन असल जैसा महसूस होता था। कुनाल हर चीज पर ध्यान देते थे और यही चीज उनके किरदार को जीवंत बनाती है।"

'थोड़े दूर थोड़े पास' की कहानी एक आधुनिक भारतीय परिवार की है, जो हमेशा ऑनलाइन रहता है, लेकिन असली भावनात्मक जुड़ाव में कमजोर होता है। इस शो की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ाव है।

सीरीज का निर्देशन प्रशांत भागिया ने किया है और प्रोडक्शन मनीष त्रेहन ने संभाला है। 'थोड़े दूर थोड़े पास' जी5 पर स्ट्रीम है।

--आईएएनएस

 

 

