'धुरंधर' में स्टारकास्ट चुने जाने पर बोले मुकेश छाबड़ा, '90 प्रतिशत कास्टिंग पर निर्भर होती है फिल्म की सफलता'

मुंबई, 20 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की दुनिया में फिल्मों की सफलता में सिर्फ कहानी और निर्देशन ही नहीं, बल्कि सही कलाकार चुनना भी बेहद अहम माना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई) में अपनी आने वाली फिल्म की कास्टिंग और प्रोडक्शन से जुड़ी रोचक जानकारी साझा की।

आईएएनएस से बात करते हुए मुकेश छाबड़ा ने कहा कि फिल्मों में सही कलाकारों का चयन कहानी को नई ऊंचाई तक ले जाता है और दर्शकों का अनुभव और भी रोमांचक बनाता है।

मुकेश छाबड़ा ने बताया, ''हमने पहले सोचा था कि 'धुरंधर' का बजट कम कर देंगे, इसके लिए कलाकारों की संख्या को घटाने की योजना थी। लेकिन, प्री-प्रोडक्शन के दौरान टीम को एहसास हुआ कि कहानी और फिल्म के बड़े पैमाने को सही ढंग से पेश करने के लिए बड़े नामों की जरूरत है। तभी फिल्म में नए कलाकारों को शामिल करने का फैसला लिया गया।''

उन्होंने कहा कि कभी-कभी फिल्म की स्केल और कहानी के लिए छोटे बजट के फैसले बदलने पड़ते हैं ताकि फिल्म को वह ग्लैमर और आकर्षण मिल सके, जिसकी वह हकदार है।

मुकेश ने बताया कि बाद में हमने टीम को आर. माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े कलाकारों के नाम सुझाए। इससे फिल्म के आकर्षण में काफी इजाफा हुआ।

उन्होंने कहा कि कास्टिंग इतनी रोचक रही कि यह प्रक्रिया न केवल स्टेज पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है।

मुकेश का मानना है कि किसी भी फिल्म की सफलता लगभग 90 प्रतिशत कास्टिंग पर निर्भर करती है। अगर कहानी अच्छी है, निर्देशक का काम शानदार है, और सही कलाकार चुने गए हैं, तो फिल्म की सफलता लगभग तय मानी जा सकती है। सही कलाकार चुनना फिल्म की कहानी और उसके पैमाने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सही कास्टिंग से ही फिल्म अपने दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है।

बॉलीवुड में बदलाव और नए तरीकों पर भी मुकेश ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव सभी की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से फैसले लेने चाहिए और काम ऐसा होना चाहिए कि सभी के लिए सहज और आरामदायक हो। साथ ही, वरिष्ठ कलाकारों और टीम के हर सदस्य का सम्मान बनाए रखना भी जरूरी है।

फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम