'धुरंधर' में गौरी मैम के किरदार पर उठे सवाल पर एक्ट्रेस ने दिया जवाब, कहा, 'यहां ग्लैमर नहीं मिलेगा'

मुंबई, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। कलेक्शन के मामले में यह फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है।

फिल्म के किरदारों को भी पसंद किया जा रहा है, लेकिन अब इसी फिल्म में रहमान डकैट की पत्नी का रोल प्ले करने वाली सौम्या टंडन, या पॉपुलर गौरी मैम, ने एक यूजर के कमेंट का जवाब दिया है, जिन्हें फिल्म में उनके किरदार का होना बेवजह लगा।

सौम्या टंडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर फिल्म और अपने किरदार पर बात करते हुए यूजर को दो टूक जवाब दिया। यूजर ने सौम्या टंडन की फिल्म के स्क्रीनशॉट को शेयर कर लिखा, "दोनों ही अभिनेत्रियां पुरुषों को थप्पड़ मारती हैं और वे कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देते। इन दोनों महिलाओं ने तो 'धुरंधर' भी नहीं देखी होगी, लेकिन हमेशा की तरह महिला कार्ड खेलने के लिए बेकार बातें कर रही है, जिसका फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है।"

यूजर की कमेंट का जवाब देते हुए सौम्या टंडने ने लिखा, "धुरंधर की कहानी जिस दुनिया में घटित होती है और निर्देशक ने जिस तरह के सामाजिक मानदंडों को दर्शाया है, वह पुरुष प्रधान दुनिया है, फिर भी महिलाओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाता है। उन्हें पीटा नहीं जाता, वस्तु की तरह नहीं देखा जाता, और न ही उन्हें कई पत्नियों में से एक के रूप में दिखाया जाता है, जबकि उस समाज में ऐसा संभव हो सकता था।

उन्होंने आगे तंज कसते हुए लिखा, मुझे खेद है कि इस कहानी में ग्लैमरस तरीके से एक्ट्रेसेस को विदेशी समुद्र तटों पर डांस करते नहीं दिखाया गया। ये बाकी फिल्मों में चलता होगा, लेकिन इसमें नहीं। फिर भी, एक अभिनेत्री के रूप में, मैं आशा करती हूं कि मुझे भी महिला-केंद्रित कहानियों का हिस्सा बनने का मौका मिले।

सौम्या टंडन ने फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की पत्नी का रोल प्ले किया है, जो फिल्म में उन्हें थप्पड़ मारने से भी परहेज नहीं करती हैं। फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा है, और उनके और अक्षय खन्ना के बीच में गजब की रोमांटिक केमिस्ट्री को दिखाया गया है। टीवी से निकलकर फिल्मों में कदम रखना ही उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और अब वे और अच्छे रोल की तलाश में भी हैं।

बता दें कि टीवी शो 'भाभी जी घर पर हैं' में भी एक्ट्रेस ने शो को अलविदा इसलिए कहा था क्योंकि वे सालों से एक ही किरदार में थीं। शो छोड़ने पर सौम्या ने कहा था कि वे अपने करियर में अलग-अलग किरदार करना चाहती हैं और इस शो में रहकर ये पॉसिबल नहीं है।

--आईएएनएस

पीएस/डीकेपी