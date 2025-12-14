'धुरंधर' के बाद एक्टर नवीन कौशिक को मिली पहचान, शेयर किया फिल्म सेट का एक्सपीरियंस

मुंबई, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना दोनों ही अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म के हर किरदार को जनता का प्यार मिल रहा है। फिल्म में रहमान डकैत की परछाई 'डोंगा' का किरदार निभाने वाले नवीन कौशिक ने फिल्म से जुड़े अपने अनुभव शेयर किए हैं और सेट पर रणवीर सिंह के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को भी साझा किया है।

नवीन कौशिक ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि रणवीर सिंह से उन्होंने ये सीखा कि अगर सबको साथ लेकर चलेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, जहां आपकी मंजिल है।

फिल्म में 'डोंगा' के किरदार के लिए 'हां' कहने के पीछे का कारण बताते हुए अभिनेता ने कहा कि पहली बार कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने फोन कर इस रोल के बारे में बताया था और कहा था कि यह एक्शन और थ्रिल से भरा किरदार है। मैंने अभी तक सोफिस्टिकेटेड रोल किए हैं, जिनमें ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। ये किरदार मेरे लिए बिल्कुल नया था और फिल्म में इतने सारे किरदार भी थे। ऐसे में फिल्म को न करने का सवाल ही नहीं उठता।

'डोंगा' के किरदार में ढलने के लिए नवीन ने बहुत मेहनत की थी। उन्होंने बताया कि फिल्म के किरदार को अपनाने के लिए डायलॉग डिलीवरी में बदलाव करना था। फिटनेस पर भी ध्यान देना था, क्योंकि मेरा वजन पहले बढ़ा हुआ था। मुझे किरदारों के हावभाव को भी समझना था, ऐसे में बहुत कुछ करना पड़ा और अपने रोल के लिए शूटिंग से दो महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी।

'डोंगा' एक ऐसा किरदार था जो अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के साथ दिखा। बड़े स्टार्स के साथ सीन करने पर अभिनेता ने कहा कि अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह दोनों ही ऐसे स्टार्स हैं जो अपना-अपना सीन करके बैठ नहीं जाते थे। वे हर सीन में पूरा साथ देते थे, चाहे वह उनका हो भी या नहीं। मैंने उन्हें कभी वैनिटी वैन में जाते नहीं देखा।

उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इंडस्ट्री ने मेरा साथ दिया, मुझे काम मिलता रहा और इसी वजह से मुंबई में मैं अपने परिवार के साथ रह पा रहा हूं, लेकिन 'धुरंधर' से मुझे जनता के बीच पहचान मिली है। लोग सड़कों पर पहचान रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था।

