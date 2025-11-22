मनोरंजन

'धुरंधर' ऐसी फिल्म, जो कहानी कहने का तरीका बदल देगी: गीतिका गंजू

Nov 22, 2025, 04:41 PM
मुंबई, 22 नवंबर (आईएएनएस)। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी मोस्ट अवेटेड मल्टीस्टारर फिल्म ‘धुरंधर' सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। एक्शन से भरपूर फिल्म में एक्ट्रेस गीतिका गंजू अहम किरदार में नजर आएंगी। गीतिका का मानना है कि 'धुरंधर' एक ऐसी फिल्म है, जिसे दर्शक काफी पसंद करेंगे।

गीतिका गंजू का मानना है कि बहुत कम ऐसी फिल्में आती हैं जो कहानी कहने का तरीका बदल देती हैं और दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ने में सफल होती हैं। धुरंधर भी ऐसी ही फिल्म है।

एक्ट्रेस गीतिका ने को-एक्टर रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स के साथ काम करने को शानदार बताया।

एक्ट्रेस ने कहा, “धुरंधर एक जबरदस्त फिल्म बनने के साथ सिनेमाघरों में छाने को तैयार है। भारत में इस जॉनर को शायद पहले कभी इतनी सच्चाई और स्टाइल के साथ नहीं दिखाया गया। मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत खुश और उत्साहित हूं।"

फिल्म की तारीफ करते हुए गीतिका ने स्पष्ट कहा, "मेरा मानना है कि कुछ ऐसी फिल्म आती है, जो कहानी कहने का तरीका बदल देती है, 'धुरंधर' वैसी ही फिल्म है।”

गीतिका ने बताया, "आदित्य धर और लोकेश धर ने फिल्म के लिए खूब मेहनत की है, जिसका नतीजा स्क्रीन पर दिखेगा। आदित्य धर ने कहानी को बेहद बोल्ड और रियल तरीके से पेश किया है।" गीतिका ने आगे कहा कि फिल्म का हर एक एक्टर खास है। राकेश बेदी, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के साथ काम करना उनके लिए यादगार रहा। रणवीर सिंह को एक्शन में देखने का अनुभव शानदार रहा।

गीतिका गंजू ने अपनी एक्टिंग से खास पहचान बनाई है। आमिर खान प्रोडक्शंस की ‘लाल सिंह चड्ढा’, ‘म्यूजिक मेरी जान’, ‘आर्या सीजन 2’ और ‘तनाव सीजन 2’ जैसे सफल प्रोजेक्ट में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है।

