धर्मेंद्र और सतीश शाह को पहले क्यों नहीं मिला पद्म सम्मान, बोमन ईरानी ने जताई हैरानी

मुंबई, 21 मई (आईएएनएस)। अभिनेता बोमन ईरानी ने दिग्गज सितारों धर्मेंद्र और सतीश शाह को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर भी उतनी ही हैरानी हुई कि इन दोनों महान अभिनेताओं को यह सम्मान पहले क्यों नहीं मिला।

दोनों दिग्गजों के साथ अपनी यादों को ताजा करते हुए बोमन ने आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत में उनकी गर्मजोशी, विनम्रता और यादगार शख्सियत के बारे में प्यार से बात की।

बोमन ईरानी ने याद किया, "धरमजी सबसे हैंडसम और आकर्षक होने के अलावा सबसे प्यारे इंसान थे जिनसे मैं कभी मिला हूं। उनकी आवाज में दयालुता थी, उनकी आवाज में प्यार था और जब भी वह मिलते थे तो आपको खास महसूस कराते थे, जैसे आपकी मौजूदगी से उन्हें खुशी मिली हो।"

बोमन ईरानी ने आगे उस दिग्गज स्टार के साथ हुई एक यादगार मुलाकात को याद करते हुए बताया, "मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने कैसे मुझसे हाथ मिलाया और फिर प्यार से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। यह बहुत भावुक पल था। मेरा चेहरा सचमुच कांप गया था। वह प्यार और दयालुता भुलाए नहीं भूलती।"

सतीश शाह को याद करते हुए बोमन ने कहा, "सतीश हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते थे। हम उन्हें बहुत याद करते हैं।"

पद्म पुरस्कार इस साल जनवरी में घोषित किए गए थे। दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र और दिवंगत एक्टर-कॉमेडियन सतीश शाह उन मशहूर नामों में शामिल थे जिन्हें भारतीय सिनेमा और मनोरंजन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

धर्मेंद्र को अक्सर हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सितारों में से एक माना जाता रहा है। उन्होंने ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘सत्यकाम’, ‘यादों की बारात’ समेत कई फिल्मों में काम किया।

वहीं, सतीश शाह भारतीय मनोरंजन जगत के सबसे पसंदीदा हास्य कलाकारों में से एक रहे हैं। 'जाने भी दो यारों', 'कभी हां कभी ना', 'मैं हूं ना' जैसी फिल्मों से लेकर 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे टीवी सिटकॉम तक, सतीश शाह ने अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और बहुमुखी प्रतिभा से अपने लिए एक खास जगह बनाई।

बोमन ईरानी की बात करें तो वह अपनी आने वाली फिल्म 'पेडी' की तैयारी में जुटे हैं, जिसमें राम चरण, जान्हवी कपूर और दिव्येंदु शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 4 जून को रिलीज होने वाली है।

–आईएएनएस

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