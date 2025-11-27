धर्मेंद्र को याद कर नम हुईं बादशाह की आंखें, 'इंडियन आइडल' के सेट पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा के लीजेंड धर्मेंद्र किसी न किसी रूप में लोगों के दिलों में जिंदा हैं। हर कोई उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहा है, तो कोई उनके गानों को याद कर भावुक हो रहा है।

अब सिंगर बादशाह ने सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के मंच से अभिनेता को याद किया और उन्हें शेर के जरिए श्रद्धांजलि दी।

सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के मंच पर बादशाह और सिंगर श्रेया घोषाल ने नम आंखों से अभिनेता धर्मेंद्र को याद किया। बादशाह ने कहा, "धरम पाजी पंजाब की असली खुशबू थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे पंजाब की सुनहरी खुशबू कहीं खो गई है। इकलौते धरम पाजी ही ऐसे थे, जिनका हर कोई फैन था। आप जहां भी हैं, खुश रहें।"

इसके बाद सिंगर धर्मेंद्र का ही लिखा शेर कहकर अभिनेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वह कहते हैं, "सब कुछ पाकर भी हासिल-ए-जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है, जाते हुए।" इस दौरान मंच पर मौजूद श्रेया घोषाल की आंखें भी नम हो जाती हैं।

यह एपिसोड इस शनिवार और रविवार को टेलीकास्ट किया जाएगा। 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने अपने जुहू वाले घर में अंतिम सांस ली, जिसके बाद उसी दिन अभिनेता का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।

अभिनेता के जाने के बाद से हर कोई उन्हें अलग-अलग तरीकों से याद कर रहा है। गुरुवार को ही हेमा मालिनी ने भी पहली बार अपने पति और अभिनेता को खोने का दर्द शब्दों के जरिए बयां किया।

उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र का जाना उनके लिए सब कुछ चले जाने जैसा है, क्योंकि वह उनके लिए सब कुछ थे। उन्होंने कई अनसीन और प्यार भरी फोटो को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

बता दें कि बादशाह का पंजाब से गहरा नाता है, क्योंकि उनकी मां पंजाब की रहने वाली हैं। सिंगर ने हमेशा पंजाब और वहां से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की है। उनका करियर भी पंजाबी संगीत उद्योग से जुड़ा है। उनके पंजाबी और बॉलीवुड गानों के बिना शादी का जश्न अधूरा लगता है। सिंगर ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम