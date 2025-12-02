धर्मेंद्र को याद कर 'इंडियन आइडल' में रो पड़े बादशाह

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दर्शकों के लिए यह साल काफी भावनात्मक रहा है। देश ने हाल ही में एक ऐसे सुपरस्टार को खो दिया, जिसने अपनी फिल्मों और अदाकारी से हर उम्र के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। धर्मेंद्र, जिन्हें प्यार से धरम पाजी कहा जाता था, न केवल फिल्मों के लिए बल्कि सादगी भरे व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते थे।

एक तरफ जहां 'इंडियन आइडल सीजन 16' ने अपने खास अंदाज में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी, वहीं अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल सीजन 16' ने एक भावुक पल पेश किया। शो का स्पेशल एपिसोड 'यादों की बरात' दिवंगत धर्मेंद्र को समर्पित रहा। इस सेगमेंट में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र भी दिखाई दिए। जितेंद्र और धर्मेंद्र के बीच करीब पांच दशक की दोस्ती रही है। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें 'द बर्निंग ट्रेन', 'धरम वीर', 'धर्म कर्म' और 'किनारा' जैसी फिल्में शामिल हैं।

सेगमेंट के दौरान, कंटेस्टेंट्स ने धर्मेंद्र के लोकप्रिय गाने गाए और उनके योगदान को याद किया। इस दौरान माहौल इतना भावुक हो गया कि शो के जज और मशहूर रैपर बादशाह भी इमोशनल हो गए।

बादशाह ने धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा कि वह असली पंजाब की आत्मा थे। उनके जाने से ऐसा लगता है जैसे पंजाब की खूबसूरती और खुशबू कुछ कम हो गई हो। उन्होंने कहा, ''धर्मेंद्र जी हर फैन के लिए आदर्श हीरो थे। वह जहां भी हैं, वहां खुश रहें।''

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ, और यह खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कई बड़े सितारे देओल परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने उनके घर पहुंचे। इस बीच, जितेंद्र भी अपने पुराने दोस्त के घर पहुंचे और परिवार से मिले और संवेदनाएं व्यक्त कीं।

वहीं, अभिनेत्री और डांसर सुधा चंद्रन भी धर्मेंद्र को याद कर भावुक हो उठीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी फिल्म 'तहलका' का एक गाना साझा किया, जिसमें वह धर्मेंद्र के साथ नजर आई।

वीडियो के साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि भले ही धर्मेंद्र को गुजरे आठ दिन हो गए हों, लेकिन उनका दिल इस सच्चाई को अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है।

