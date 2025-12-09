धर्मेंद्र की यह फिल्म है सुभाष घई की फेवरेट, 1981 में हुई थी रिलीज

मुंबई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। फिल्म निर्माता-निर्देशक सुभाष घई ने धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें खास अंदाज में याद किया। उन्होंने यह भी बताया कि 'हीमैन' की कौन सी फिल्म उनकी पसंदीदा है।

सुभाष घई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र की एक स्केच पोस्ट करते हुए दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा।

घई ने लिखा, “60 साल से हमारे हीमैन स्क्रीन स्टार धर्मेंद्र को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। उन्होंने हिंदी सिनेमा के हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है। सीधा-साधा नौजवान से लेकर एक्शन हीरो, कवि, हिस्टोरिकल किरदार, कमीडियन और पैशनेट लवर तक, हर तरह का रोल किया और यह सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उनका दिल बिल्कुल साफ और सादगी भरा था।”

सुभाष घई ने खास तौर पर साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म ‘क्रोधी’ का जिक्र किया। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक पढ़े-लिखे माफिया डॉन से आध्यात्मिक गुरु बनने तक का बेहद मुश्किल और चैलेंजिंग रोल निभाया था।

घई ने लिखा, “उन्होंने मेरी फिल्म ‘क्रोधी’ में रोल किया, यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण किरदार था और आज भी मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है। हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा हमारे साथ हैं पाजी।”

सुभाष घई के निर्देशन में बनी ‘क्रोधी’ दमदार एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र ने मुख्य किरदार निभाया है, जो गुस्से और बदले की आग में जलता एक युवक है और बाद में आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ शशि कपूर, जीनत अमान, प्रेमनाथ, रंजीता, सचिन, प्राण और अमरीश पुरी जैसे सितारे दिखे थे। फिल्म में हेमा मालिनी और मौसमी चटर्जी भी थीं।

फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार शुरू में गुस्से और बदले की आग से भरा होता है, लेकिन अंत में वह अध्यात्म की राह पर चल पड़ता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन दर्शकों को पसंद आया था।

--आईएएनएस

