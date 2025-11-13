मनोरंजन

धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में आया सुधार, जया प्रदा ने की मंगलकामना

मुंबई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के 'हीमैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में पहले से सुधार आ रहा है। बुधवार को परिवार वाले उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर लेकर आ गए।

वहीं, उनके ठीक होने की मंगलकामना इंडस्ट्री से लेकर उनके प्रशंसक कर रहे हैं।

गुरुवार को अभिनेत्री जया प्रदा ने इंस्टाग्राम के माध्यम से अभिनेता के स्वस्थ होने की मंगल कामना की। उन्होंने अभिनेता की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "प्रिय धरम जी, आपकी तबीयत के बारे में जानकर बहुत चिंता हुई। आप हम सबके लिए एक प्रेरणा, हौसला और गरिमा का प्रतीक रहे हैं। आपके चेहरे की मुस्कान और जज्बा आज भी लाखों लोगों के दिलों को छूती है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप पहले की तरह जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और ऊर्जावान होकर सबको अपना प्यार और सकारात्मकता दें। प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के साथ, जया प्रदा।"

बता दें, अभिनेता के भर्ती होने के बाद कई सेलेब्स उन्हें अस्पताल देखने के लिए गए थे। वहीं, उनके डिस्चार्ज होने के बाद भी अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्ता, गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान समेत कई स्टार्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से अभिनेता के स्वस्थ होने की कामना की थी।

अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए थे। हालांकि, उस दौरान अभिनेता की हालत कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। ऐसे में गलत जानकारी मिलने के कारण कुछ मीडिया चैनलों में फेक न्यूज भी फैली थी, जिस पर हेमा मालिनी, ईशा देओल और सनी देओल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।

वहीं, अभिनेता की हालत में भी पहले से सुधार है और अब उनका इलाज घर पर ही हो रहा है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

