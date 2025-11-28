मनोरंजन

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं पहुंचने पर आमिर खान ने जताया दुख

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 28, 2025, 03:20 AM

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता आमिर खान ने हाल ही में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के साथ बिताए पलों को याद किया।

अभिनेता ने बताया कि वे कुछ सालों से अभिनेता धर्मेंद्र के करीब थे और उनसे अक्सर मिला करते थे और इस दौरान उन्होंने अपने बेटे आजाद को भी मिलवाया।

अभिनेता ने कहा, "मैं असल में उनकी फिल्में देखकर ही बड़ा हुआ हूं। सब उन्हें एक्शन हीरो और ही-मैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने करियर में इतने अच्छे तरीके से किरदारों को प्रदर्शित किया है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने उनके अभिनय की असली गहराई पर ध्यान नहीं दिया। वे हर जॉनर को बखूबी निभाते थे, फिर चाहे रोमांस हो या कॉमेडी। वह मेरे लिए सबसे बेहतरीन अभिनेता हैं।"

अभिनेता ने बताया कि गुरुवार को होने वाली प्रेयर मीट में वे पहुंच नहीं पाए, जिसको लेकर उन्हें बेहद दुख है। अभिनेता ने कहा, "वे मेरे दिल के बेहद करीब थे, खासकर पिछले एक साल से। मैं उनसे एक साल के अंदर 7, 8 बार मिल चुका था, क्योंकि मुझे उनकी संगत बहुत पसंद थी। एक बार मैं अपने बेटे आजाद को भी लेकर गया था, क्योंकि आजाद ने अभी तक धर्मेंद्र जी का काम अच्छे से नहीं देखा, तो वो उन्हें कैसे जानेगा?"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने आजाद से कहा कि आज मैं तुम्हें किसी खास इंसान से मिलवाऊंगा, तो वह मेरे साथ गया और उसने कुछ घंटे उनके साथ बिताए। धर्मेंद्र जी सिर्फ एक अभिनेता होने के साथ-साथ एक नेकदिल इंसान भी थे। वे जिससे भी मिलते, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों या कोई और, हमेशा प्यार और अपनापन से मिलते। उनके जाने से पूरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ी क्षति हुई है।"

आमिर ने कहा, "'सत्यकाम' से लेकर 'चुपके चुपके' तक उन्होंने हर तरह की फिल्मों में कमाल का काम किया। उनकी भाषा बहुत साफ थी और लाइव इवेंट्स में भी वो बहुत सुंदर बोलते थे। मुझे याद है जब मैं एक किताब के लॉन्च पर गया था, तब उन्होंने जो भाषण दिया था, वह बहुत गरिमापूर्ण था।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...