धर्मेंद्र के लिए बीना काक और भाग्यश्री ने की दुआ, कहा- 'ईश्वर जल्द उनकी सेहत ठीक करें'

Nov 12, 2025, 03:06 AM

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। देशभर में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बीच कई बॉलीवुड हस्तियों ने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भावनाओं को जाहिर किया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में अभिनेत्री बीना काक और भाग्यश्री रहीं।

बीना काक ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की और लिखा, ''मैं उन्हें प्यार से 'धर्म भप्पा जी' कहती हूं। मेरी उनसे पहली मुलाकात 1986 में राजस्थान में हुई थी, जब वह किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए थे। धर्मेंद्र उस समय राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी से भी मिले थे। मैं उस समय मंत्री थी। उन्होंने जब मुझसे हाथ मिलाया, तो मेरा हाथ उनके बड़े हाथ में समा गया।''

उन्होंने पोस्ट में आगे धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए लिखा, ''वह बेहद प्यारे, पारिवारिक और सभ्य व्यक्ति हैं। पूरा देश उनकी जल्दी सेहत ठीक होने की दुआ कर रहा है।''

वहीं, अभिनेत्री भाग्यश्री ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए झूठी खबर के प्रति माफी मांगी। दरअसल, जब सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की मौत की खबरें फैलने लगीं, तो भाग्यश्री ने शोक जताते हुए पोस्ट किया था, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि यह खबर पूरी तरह गलत थी, तो उन्होंने उस पोस्ट को तुरंत डिलीट कर दिया।

भाग्यश्री ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ''इतने सम्मानित व्यक्ति के बारे में इस तरह की झूठी खबरें फैलाना कितना भयानक है। धर्म जी से जुड़े पोस्ट करने के लिए मुझे खेद है। इसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूं। ईश्वर उनकी सेहत को जल्द ठीक करें।''

बता दें कि सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट दिया था। टीम ने बताया था कि धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं और इलाज का असर हो रहा है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि वे झूठी खबरें न फैलाएं और परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें।

