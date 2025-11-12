धर्मेंद्र की हालत नाजुक, ब्रीच कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर अभिनेता

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर सुबह से ही उनकी तबीयत को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन अब मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से जो अपडेट सामने आया है, उसने उनके चाहने वालों की चिंता को और बढ़ा दिया है।

खबर है कि उनकी हालत नाजुक है, जिसके चलते पूरा देश उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहा है।

ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से मिली जानकारी के मुताबिक, धर्मेंद्र की हालत काफी गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है और इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

धर्मेंद्र की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब चल रही थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले, सनी देओल की टीम की ओर से कहा गया था कि धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं और इलाज का असर हो रहा है।

बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार धर्मेंद्र से जुड़ी कई तरह की खबरें सामने आने लगी थीं। उनके निधन की अफवाह भी तेजी से इंटरनेट पर फैली, जिसका उनकी बेटी ईशा देओल ने खंडन किया था।

उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की तबीयत स्थिर है, वहीं हेमा मालिनी ने इन अफवाहों पर दुख जताया और कहा है कि ऐसी खबरें अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना हैं।

हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धर्मेंद्र के निधन की खबरों पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "जो हो रहा है वो माफी के लायक नहीं है। जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं, जिनका इलाज चल रहा है और जो ठीक हो रहे हैं? यह बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता का सम्मान करें।"

