'धर्मेंद्र जिंदादिल और दिल के राजा थे,' प्रार्थना सभा में फिल्म और राजनीति जगत के सितारों ने किया दिवंगत अभिनेता को याद

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की याद में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। उनकी पत्नी और भाजपा सांसद हेमा मालिनी के परिवार ने यह सभा आयोजित की। इस अवसर पर धर्मेंद्र के परिवार के साथ-साथ फिल्म और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं और उन्होंने दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा में कई दशक तक दमदार अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया। उनका जाना फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

इस मौके पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, ''धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा में अपनी कला और प्रतिभा से अमिट छाप छोड़ी। उनके अभिनय और फिल्मी योगदान ने उन्हें सदाबहार बना दिया। उनका स्वभाव बहुत ही सरल और विनम्र था। भले ही वे फिल्मी दुनिया में बड़े स्टार बने, लेकिन अपनी विनम्रता और सहजता से उन्होंने हर किसी का दिल जीता। वह हमेशा एक सच्चे कलाकार की तरह काम करते रहे और उन्होंने कभी भी अपनी प्रसिद्धि के कारण अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं किया।''

भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने कहा, ''धर्मेंद्र का निधन सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। बचपन से ही मैं उनके अभिनय और व्यक्तित्व की प्रशंसक रही हूं। पंजाब से होने के कारण मुझे उनसे और भी गहरा जुड़ाव महसूस होता है। उनका व्यक्तित्व हर किसी के लिए प्रेरणादायक था।''

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, ''धर्मेंद्र ने अपने करियर में बहुत सारी यादगार फिल्में दीं, जिनमें उनकी सबसे चर्चित फिल्म 'शोले' थी। इस फिल्म में उन्होंने हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और अपनी भूमिका से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी फिल्मों में हमेशा उनका असलीपन दिखाई देता था। उनकी मेहनत और समर्पण ही उन्हें आज भी लोगों के दिलों में जीवित रखता है।''

भाजपा सांसद रवि किशन ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, ''मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूं कि मुझे धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। यह समय 1990 के दशक का था, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नया था। उस दौर में धर्मेंद्र ने मेरा मार्गदर्शन किया। वह जिंदादिल और दिल के राजा थे। उनके साथ बिताए समय की यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी।''

भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा, ''धर्मेंद्र छोटे गांव से आने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में अपार सफलता हासिल करने वाले एक महान कलाकार थे। उनका सरल स्वभाव और जड़ों के प्रति उनका लगाव उन्हें खास बनाता था। धर्मेंद्र के बारे में सोचते ही हमें अपने गांव की मिट्टी और वहां की खुशबू याद आ जाती है। वह कभी अपने गांव और अपने मूल्यों को नहीं भूले, चाहे वे कितने ही बड़े स्टार क्यों न बन गए हों। उनकी यह विशेषता आज के समय के कई कलाकारों के लिए प्रेरणादायक है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए कहा, ''उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में सफलता हासिल की। वह सिनेमा की दुनिया में कई दशकों तक सदाबहार बने रहे। उन्होंने राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई और अपने योगदान से कई लोगों को प्रेरित किया। उनकी सफलता का रहस्य उनकी ईमानदारी, मेहनत और सरलता थी, जो उन्हें हर किसी के लिए खास बनाती थी।''

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने धर्मेंद्र के काम और उनके संघर्ष की प्रशंसा करते हुए कहा, ''उन्होंने मुंबई में अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के जरिए एक ऐसी प्रसिद्धि हासिल की, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। उनकी फिल्म 'शोले' आज भी दर्शकों के दिलों में ताजा है और उनके काम को हमेशा याद किया जाएगा।''

--आईएएनएस

पीके/डीकेपी