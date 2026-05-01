'धरम वीर' के जरिए सनी देओल को आई पिता धर्मेंद्र की याद, ताजा हुई 70 के दशक की यादें

मुंबई, 1 मई (आईएएनएस)। साल 1960 में आई फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देओल हमारे बीच नहीं हैं।

अभिनेता ने अपने करियर में बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दीं, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, जैसे 'धरम-वीर', जिसने रिलीज के बाद पूरे विश्व में अपना डंका बजा दिया था। इस फिल्म का बहुत प्यारा वीडियो अभिनेता सनी देओल ने शेयर किया है।

सनी देओल को जब भी मौका मिलता है, वे अपने पिता धर्मेंद्र को पुरानी फोटो के जरिए याद करते रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अभिनेता की आइकॉनिक फिल्म 'धरम वीर' की एनिमेटेड वीडियो शेयर की है, जिसे देखकर फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं।

एनिमेटेड वीडियो में धर्मेंद्र का हीमैन वाला अवतार दिख रहा है और उनकी और जितेंद्र की जोड़ी भी शानदार लग रही है। धरम वीर धर्मेंद्र के करियर की टर्निंग पॉइंट रही थी; फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दुनिया भर में रिलीज के साथ छा गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी शानदार कमाई की, बाकी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी।

'धरम वीर' अपने समय की शानदार फिल्म थी, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था और निर्माण महबूब स्टूडियो और आरके स्टूडियो बैनर के तहत सुभाष देसाई ने किया था। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जितेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह और प्राण ने भी अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जितेंद्र की दोस्ती फैंस के दिल में उतर गई थी और आज भी इस दोस्ती की मिसाल दी जाती है।

खास बात यह है इसी फिल्म में धर्मेंद्र के बचपन का किरदार बॉबी देओल ने निभाया था और रोते-रोते शॉट दिया था। फिल्म में नीतू कपूर का भी अहम रोल था और इस फिल्म ने सभी स्टार्स को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो फिल्म ने पूरे भारत में 13 करोड़ की कमाई की थी और फिल्म को यूनाइटेड किंगडम के 5 शहरों में भी रिलीज किया गया था। फिल्म ने यूके में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए लाखों में कमाई की थी।

--आईएएनएस

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