धनुष के भाई सेल्वाराघवन ने पूरी की 'मणिथन देवमगलम' की डबिंग, जल्द होगी रिलीज

Oct 19, 2025, 02:55 AM

चेन्नई, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता धनुष के बड़े भाई सेल्वाराघवन ने अपनी नई फिल्म 'मणिथन देवमगलम' की डबिंग पूरी कर ली है। वह जाने-माने निर्देशक और अभिनेता हैं।

सेल्वाराघवन ने 'नाने वरुवेन,' 'आयिरथिल ओरुवन,' 'नेनजाम मरप्पथिल्लई' और 'मयक्कम एन्ना' जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। वह 'बीस्ट', 'फरहाना' और 'डेविल्स डबल नेक्स्ट लेवल' जैसी फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं।

उन्होंने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। इसकी एक तस्वीर उन्होंने अपनी एक्स टाइमलाइन पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मणिथन देवमगलम की डबिंग पूरी हो गई। इसका निर्देशन डेनिस मंजूनाथ ने किया है।"

'मणिथन देवमगलम' का निर्माण विजया सतीश व्योम एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले हुआ है। इसके टाइटल का अनाउंसमेंट सेल्वाराघवन के भाई और अभिनेता धनुष ने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया था, तभी से ही लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे।

इस फिल्म में सेल्वाराघवन, कुशी रवि, वाई जी महेंद्रन, माइम गोपी, कौशल्या, सतीश, दीपक, हेमा और एन. जोति कन्नन जैसे सितारे हैं। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इसकी कहानी एक शांत गांव से जुड़ी है। सूत्र ने कहा, "एक भयानक त्रासदी इस शांतिपूर्ण गांव के सौहार्द को बिगाड़ देती है और नायक को इस अराजकता में धकेल देती है। अपने लोगों को बचाने की लालसा में उसके लिए गए निर्णय उसे उस धरती के देवता में तब्दील कर देते हैं।"

निर्माता विजया सतीश ने फिल्म के बारे में बताया कि यह फिल्म त्याग और आस्था का संगम है। इसमें एक बहुत ही मार्मिक कहानी देखने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों और क्रू मेंबर्स का धन्यवाद दिया। इस फिल्म की टेक्निकल टीम भी जबरदस्त है। इसकी सिनेमाटोग्राफी रवि वर्मा ने की है। एके. प्रियन ने इसका संगीत तैयार किया है। इसकी एडिटिंग दीपक एस. ने की है। फिल्म के स्टंट मॉन्स्टर मुकेश ने डायरेक्ट किए हैं।

फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है, इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। दर्शक इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं।

--आईएएनएस

जेपी/वीसी

