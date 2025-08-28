मनोरंजन

धनुष की अपकमिंग फिल्म ‘इडली कडाई’ का नया गाना ‘इंजामी थंडाने’ रिलीज

Aug 28, 2025, 04:56 AM

चेन्नई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। निर्देशक-अभिनेता धनुष की बहुप्रतीक्षित एक्शन एंटरटेनर 'इडली कडाई' बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। पहले यह अप्रैल में आने वाली थी, लेकिन इसकी शूटिंग बाकी रह गई, इसलिए इसे अब 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

इस फिल्म का नया गाना ‘इंजामी थंडाने’ बुधवार को रिलीज हुआ। इसे धनुष ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया।

गाने का एक पोस्टर शेयर करते हुए अभिनेता ने लिखा, ‘इडली कडाई’ का नया गाना ‘इंजामी थंडाने।’

उन्होंने गाने का यूट्यूब लिंक भी शेयर किया। गाने में फिल्म के नायक के बारे में बताया गया है कि कैसे वह दूसरों की मदद के लिए खड़ा रहता है। इस गाने को लोग सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं।

इस फिल्म में धनुष दोहरी भूमिका में हैं। कुछ दिनों पहले फिल्म की शूटिंग तमिलनाडु के थेनी जिले के अंडीपट्टी में हुई थी। इसके लिए फिल्म क्रू ने नया सेट बनाया था। इस सेट पर 20 दिनों से अधिक समय तक शूटिंग चली, मगर सेट पर अचानक आग लग गई।

तेज हवा के कारण आग एक घंटे तक सुलगती रही। दमकलकर्मी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रहे। गनीमत रही कि सेट पर कोई भी हताहत नहीं हुआ।

धनुष और आकाश भास्करन डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म में नित्या मेनन धनुष की अपोजिट हैं।

इस फिल्म में अरुण विजय, सत्यराज, पार्थिबन, शालिनी पांडे, प्रकाश राज, समुथिरकानी, और राज किरण भी हैं। जीवी प्रकाश कुमार इस फिल्म में संगीत दे रहे हैं।

फिल्म में अरुण विजय खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। धनुष और अरुण विजय के बीच आमना-सामना रोमांचक होगा। फिल्म का निर्माण धनुष की वंडरबार फिल्म्स और डॉन पिक्चर्स ने संयुक्त रूप से किया है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

