The Kerala Story 2 : 'अगले 25 साल में भारत इस्लामिक स्टेट बन सकता है', 'द केरल स्टोरी 2' का ट्रेलर रिलीज

'द केरल स्टोरी 2' का ट्रेलर रिलीज, धर्मांतरण और रिश्तों की चुनौतियां दिखाएगा
Feb 17, 2026, 11:30 PM
मुंबई: 2023 में विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी' ने देशभर में दर्शकों को झकझोर दिया था। अब उसी कहानी का अगला सीक्वल 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' सामने आ रहा है, जिसका ट्रेलर मेकर्स ने मंगलवार को रिलीज किया। ट्रेलर ने दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है। इसमें धर्मांतरण से जुड़ी एक खौफनाक कहानी देखने को मिलेगी।

ट्रेलर की शुरुआत एक चौंकाने वाले बयान से होती है, जिसमें कहा गया है कि अगले 25 साल में भारत एक इस्लामिक स्टेट बन सकता है। इसके बाद कहानी अलग-अलग राज्यों की ओर जाती है और तीन हिंदू लड़कियों की जिंदगी की घटनाओं को सामने लाती है।

ट्रेलर में दिखाया जाता है कि राजस्थान में एक परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है और शिकायत करता है कि उनकी 16 साल की बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई है। वहीं, इसके बाद मध्य प्रदेश की कहानी दिखाई जाती है, जहां एक हिंदू लड़की को प्यार के नाम पर धोखा देकर शादी का झांसा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। लड़की का अकेलापन और उसकी चुप्पी दर्शकों को उसके दर्द का एहसास कराती है।

तीसरी कहानी में केरल में एक मुस्लिम लड़का अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कहता है। जब लड़की अपने धर्म को बनाए रखने की बात करती है, तो स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है।

ट्रेलर में तीन मुख्य किरदारों के जीवन के चुनौतीपूर्ण मोड़ को उजागर किया गया है। फिल्म में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया लीड रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है। वहीं निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और सह-निर्माता आशिन ए. शाह की टीम ने इसे सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले बनाया है।

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

--आईएएनएस

 

 

