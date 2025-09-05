The Bengal Files Release : ‘द बंगाल फाइल्स’ हमारे समय की महत्वपूर्ण फिल्म : अनुपम खेर

मुंबई: निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अभिनेता अनुपम खेर ने टीम को बधाई देने के साथ दर्शकों से अपील करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, अभिनेत्री-निर्माता पल्लवी जोशी, अभिषेक अग्रवाल और 'द बंगाल फाइल्स' की पूरी टीम को फिल्म की रिलीज पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह हमारे समय की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। कृपया सिनेमाघरों में जाकर इसे जरूर देखें।”

कोलकाता में फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर रिलीज होना था, मगर प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी और इसे रिलीज नहीं होने दिया। इसे लेकर फिल्म के निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री की पुलिस से बहस भी हुई थी।

फिल्म की रिलीज से पहले निर्माता पल्लवी जोशी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खुला पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में फिल्म को शांतिपूर्वक प्रदर्शित करने की अनुमति देने की गुहार लगाई थी।

उन्होंने पत्र में लिखा था कि 'द बंगाल फाइल्स' एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, जो भारत के इतिहास के एक दर्दनाक हिस्से, हिंदू नरसंहार और भारत के विभाजन के दौरान हुई त्रासदियों को दर्शाती है। यह फिल्म न केवल एक कहानी है, बल्कि सच्चाई की आवाज है, जिसे जनता तक पहुंचाना जरूरी है।

उन्होंने पत्र में आगे बताया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पहले इस फिल्म का विरोध किया था और तब से इस पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। कई पुलिस एफआईआर दर्ज हो गई हैं, ट्रेलर को भी ब्लॉक कर दिया गया और सबसे गंभीर बात है कि थिएटर मालिक फिल्म को दिखाने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें राजनीतिक पार्टी के लोगों से धमकी मिल रही है। इस वजह से फिल्म की रिलीज को रोकने की कोशिश हो रही है।

फिल्म 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए 'डायरेक्ट एक्शन डे' की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म विवेक अग्निहोत्री की 'फाइल्स ट्रिलॉजी' का तीसरा और अंतिम हिस्सा है, जिसमें पहले 'द ताशकंद फाइल्स' और 'द कश्मीर फाइल्स' शामिल हैं।