The Bengal Files Trailer: पुलिस ने 'द बंगाल फाइल्स' ट्रेलर की स्क्रीनिंग को बीच में रुकवाया, विवेक रंजन अग्निहोत्री से हुई बहस, प्रोड्यूसर नाराज

कोलकाता: 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर शनिवार को कोलकाता के एक होटल में चल रहा था। इस दौरान फिल्म की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री, और मीडिया सब मौजूद थे।

मगर जैसे ही स्क्रीनिंग शुरू हुई तो पुलिस वहां आ गई और उसने सब कुछ रुकवा दिया। इसके बाद फिल्ममेकर्स और पुलिस के बीच बहस भी हुई। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं।

पुलिस के इस अभद्र रवैये से फिल्म के प्रोड्यूसर और विवेक रंजन अग्निहोत्री दोनों दुखी दिखाई दिए। फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने कहा, “अब आप ही देख रहे हैं, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। आज 'डायरेक्ट एक्शन डे' का दिन है। हम लोगों ने रात भर तैयारी करके इस 5-स्टार होटल में अरेंजमेंट किया कि फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो जाए। सारी परमिशन भी थी, फिर डायरेक्ट एक्शन वाले दिन हम पर ही एक्शन करवा दिया। हमारे साथ ही खेला हो गया।"

अग्रवाल ने आगे कहा, "एक प्रोड्यूसर के रूप में मेरे दिल पर क्या बीत रही है, ये मैं बयान नहीं कर सकता; इस पर हम 5 साल से काम कर रहे हैं। एक सच्चाई को लाने के लिए, क्या यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्या यहां संविधान नहीं चलता? हम सत्य घटना दिखा रहे हैं, उसके लिए इतनी प्रॉब्लम है, तो हम क्या बोल सकते हैं?”

शुक्रवार को ही विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया था कि 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च को लेकर होने वाले कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया था। सारी परमिशन होने के बावजूद ऐसा किया गया। इसके बाद फिल्ममेकर ने वहां के प्रशासन पर उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया था, पर उन्होंने कहा था कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं और ट्रेलर कोलकाता में ही लॉन्च करेंगे।

फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नजर आएंगे। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' को लिखा और डायरेक्ट किया है। इसे अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।