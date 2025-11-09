The Bengal Files OTT Release : ओटीटी पर 'द बंगाल फाइल्स' की स्ट्रीमिंग, जानें कब और कहां देखें यह फिल्म

मुंबई: जो दर्शक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को किसी वजह से नहीं देख पाए, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। यह फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म ने अलग-अलग कारणों से काफी चर्चाएं बटोरी थीं।

यह एक राजनीतिक ड्रामा फिल्म है, जो बंगाल में हुई ऐतिहासिक घटनाओं और संघर्षों की कहानी को पर्दे पर दिखाती है। फिल्म में समाज और राजनीति के बीच के जटिल रिश्तों को दिखाया गया है।

फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि, इसे बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफलता नहीं मिली और दर्शकों की प्रतिक्रिया भी औसत रही। खासकर पश्चिम बंगाल में इसे बैन कर दिया गया था, जिससे फिल्म की कमाई पर असर पड़ा। कुल मिलाकर भारत में फिल्म ने लगभग 19.59 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था। ओपनिंग डे पर फिल्म ने केवल 1.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी।

कमाई के इन आंकड़ों के बावजूद, 'द बंगाल फाइल्स' विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई।

फिल्म की कहानी काफी गंभीर और संवेदनशील है। इसमें दर्दनाक अध्यायों की झलक देखने को मिलती है।

विवेक अग्निहोत्री ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म के जरिए बंगाल के उन लोगों के दर्द, साहस और संघर्ष को सामने लाया गया है, जिन्हें इतिहास ने अक्सर नजरअंदाज किया।

फिल्म में कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया। अनुपम खेर की एक्टिंग ने हमेशा की तरह सबका दिल जीता। इसके अलावा, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, सिमरत कौर और शाश्वत चटर्जी ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी। इन कलाकारों की दमदार एक्टिंग ने फिल्म की कहानी को ज्यादा असरदार बनाया।

अब जो लोग किसी कारणवश फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाए, वे कुछ दिनों बाद फिल्म को देख सकेंगे। 'द बंगाल फाइल्स' 21 नवंबर से जी5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। ओटीटी पर रिलीज के बाद लोग अब इस फिल्म को आसानी से देख पाएंगे।

