दिव्यांका त्रिपाठी ने पति संग किया गरबा नृत्य, कॉलेज के दिनों का किस्सा किया शेयर

मुंबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)। टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया ने नवरात्रि के उत्सव में गरबा का जमकर लुत्फ उठाया। अभिनेत्री ने इस खास मौके की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिनों में वह कैसे नवरात्रि पर रातभर डांस करती रहती थीं।

तस्वीरों और वीडियो में दिव्यांका और उनके पति पारंपरिक परिधान में नजर आ रही हैं. दिव्यांका ने पेस्टल ग्रीन रंग का खूबसूरत लहंगा-चोली पहना और दुपट्टे को कंधे से कमर तक पेयर किया। मिनिमल मेकअप और बड़े-बड़े झुमकों ने उनके लुक को और निखारा। वहीं, विवेक दहिया ने काले रंग के पारंपरिक परिधान में नजर आए।

कुछ तस्वीरों में दोनों साथ नजर आए, वहीं कुछ में वे आयोजनकर्ताओं और दोस्तों के साथ हंसते-खिलखिलाते दिखाई दिए। वहीं वीडियो में दिव्यांका माता की पूजा करते और नाचते भी नजर आईं। पहली तस्वीर में दिव्यांका कमर पर हाथ रखकर स्टाइलिश अंदाज में खड़ी हैं, जबकि विवेक दीवार के सहारे पोज दे रहे हैं।

दिव्यांका ने कैप्शन भी लिखा, "मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों के साथ रहने के बाद मैं विवेक को गरबा से परिचित करा पाई। आखिरकार, उसे समझ आ गया कि मैं डांडिया संगीत सुनकर क्यों उत्साहित हो जाती थी। उसे कॉलेज के दिनों में पूरे नौ दिनों तक रातभर नाचने के मेरे किस्से याद आ गए।"

ध्रुव और श्याम का आभार जताते हुए दिव्यांका ने कहा कि हमें फाल्गुनी में आमंत्रित करने और हमें इतना सुरक्षित महसूस कराने के लिए शुक्रिया जिसकी वजह से हम जी भरकर आनंद ले सके। दिव्यांका ने अपने फैंस को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दीं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री को पिछली बार स्क्रीन पर सोनी लिव की सीरीज 'अदृश्यम: द इनविजिबल हीरोज' में देखा गया था, जिसमें वह अंडरकवर एजेंट पार्वती सहगल के किरदार में नजर आई थीं। यह सीरीज एजेंसी आईबी47 पर बनी है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी