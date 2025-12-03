दिव्यांका त्रिपाठी ने खास वीडियो पोस्ट किया, बताया- 'खुद को बदलना ही एक्टर का असली जादू'

मुंबई, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी हाल ही में वेब सीरीज 'द मैजिक ऑफ शिरी' में नजर आई थीं। इस सीरीज में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था, जो गृहिणी से जादूगर बनती हैं।

मंगलवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक मोंटाज वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे जादू की प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं। वीडियो में जादू के कई ट्रिक्स की झलक दिखाई गई है, जो उन्होंने इस रोल के लिए सीखे थे।

इस पोस्ट के साथ अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने नोट भी लिखा, "हर प्रोजेक्ट कुछ नया सिखाता है। तैयारी करना, सीखना और खुद को बदलना यही एक एक्टर का असली जादू होता है। मैं उन सभी किरदारों की शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे अभिनय को बेहतर बनाने में मेरी मदद की। जैसे कि कहा जाता है कि एक्टर हमेशा तैयार रहता है।"

उन्होंने लिखा, "पीछे के पलों की कुछ झलकियां आपके साथ साझा कर रही हूं। यह सफर मेरे लिए बहुत खास है और इसका नतीजा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा।"

वेब सीरीज 'द मैजिक ऑफ शिरी' में दिव्यांका का जादू सीखने का सफर और उनका ट्रांसफॉर्मेशन बेहद दिलचस्प है। दर्शक उनकी मेहनत और एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। इस सीरीज में अभिनेत्री को एक मां और एक पत्नी के रूप में भी दिखाया गया है और जावेद जाफरी ने एक जादूगर का रोल प्ले किया है।

इसके अलावा इसमें नीलू कोहली, आलोक ए नाथ पाठक, निमित दास, और अंगद राज अहम रोल में हैं।

अभिनेत्री लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उन्हें सीरियल 'ये है मोहब्बतें' से अच्छी पहचान मिली थी। उन्होंने 'बनूं मैं तेरी दुल्हन' से करियर की शुरुआत की थी। इस सीरियल ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी। हालांकि, अभिनेत्री को ज्यादा पॉपुलैरिटी सीरियल 'ये है मोहब्बतें' से मिली थी।

सीरियल के अलावा, अभिनेत्री 'जोर का झटका: टोटल वाइप आउट', 'कॉमेडी सर्कस', 'नच बलिए 8', और 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' जैसे रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं।

