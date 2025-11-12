दिव्या दत्ता ने धर्मेंद्र की स्पीडी रिकवरी के लिए लिखा भावुक पोस्ट

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल में एडमिट हैं, और देश के कोने-कोने से उनके लिए दुआ और ढेर सारा प्यार भेजा जा रहा है। हर कोई उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की है।

दिव्या दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में एक तरफ मुंबई का ट्रैफिक और दूसरी तरफ सड़क किनारे पलती जिंदगी को दिखाया गया है। वीडियो में सड़क किनारे झुग्गियों में कुछ बच्चे बैटमिंटन खेल रहे हैं और दूसरी तरफ एक मां अपने बच्चे पर प्यार लुटा रही है।

वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए दिव्या ने धर्मेंद्र की फिल्म का ही गाना 'पल-पल दिल के पास' लगा रखा है। वीडियो के साथ दिव्या ने कैप्शन में लिखा, "मुंबई की आत्मा। एक तरफ ट्रैफिक जाम, भागती गाड़ियां और दूसरी तरफ बसी हुई सड़क। बैडमिंटन खेलते युवा, अपने बेटे को गले लगाती एक मां... और मैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "रेडियो पर आपका गाना बज रहा है और मैं और आप दोनों ही पंजाब के एक ही शहर साहनेवाल से हैं। उनकी फिल्में और फिल्मों के जरिए बनाया गया हमारा एक बंधन। वे हमारी जिंदगी में रचे-बसे हैं, हमारे बचपन के हीमैन, जल्दी ठीक हो जाओ धरमजी।"

इससे पहले दिव्या दत्ता उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची थी और वहां उन्होंने विशेष पूजा-अनुष्ठान भी किया था। एक्ट्रेस भस्म आरती का हिस्सा रही थी और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया था।

पर्सनल लाइफ की बात करें तो दिव्या दत्ता 47 साल की हो चुकी हैं और आज भी सिंगल हैं। एक्ट्रेस की शादी को लेकर विचार काफी अलग हैं।

दिव्या का मानना है कि शादी करने के लिए एक समझदार पार्टनर की जरूरत है और अगर उनकी जिंदगी में एक अच्छा जीवनसाथी आता है, तो वे शादी के बारे में जरूरी सोचेंगी, लेकिन किसी खराब रिश्ते में जाने से अच्छा है कि आप खुद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम