दिव्या दत्ता ने ऋषभ शेट्टी को दी बधाई, कहा- कमाल की फिल्म कांतारा चैप्टर-1

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की हालिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर-1' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने भी ऋषभ शेट्टी की इस उपलब्धि की जमकर तारीफ की।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वे और ऋषभ एक शो में साथ नजर आ रहे हैं। अपने पोस्ट के कैप्शन में दिव्या ने लिखा, "दिल से बधाई ऋषभ शेट्टी जी। आपकी फिल्म 'कांतारा' कमाल की है। अभिनेता, लेखक और निर्देशक के रूप में आपकी बहुमुखी प्रतिभा देखकर गर्व हुआ। यह फिल्म एक अनोखा अनुभव है, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। दर्शकों से भरे हुए सिनेमाघर देखकर पुराने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की यादें ताजा हो गईं। मेरे दोस्त, यूं ही चमकते रहो।"

2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज दो दिनों में 100 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली। दर्शकों और समीक्षकों से मिल रही शानदार प्रतिक्रिया ने इसे साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शुमार कर दिया है।

'कांतारा चैप्टर-1' 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है। 'कांतारा चैप्टर-1' में ऋषभ शेट्टी ने न सिर्फ मुख्य किरदार निभाया, बल्कि निर्देशन और लेखन की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली, जबकि विजय किरगंडुर फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया जैसे शानदार कलाकारों ने कहानी को और भी रोमांचक बनाया है।

होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का संगीत बी. अजनीश लोकनाथ ने दिया है। यह फिल्म हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

'कांतारा चैप्टर-1' की कहानी, शानदार अभिनय और दमदार निर्देशन ने इसे एक सिनेमाई उत्सव बना दिया है। यह फिल्म न केवल मनोरंजन कर रही है, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। 'कांतारा चैप्टर 1' ने न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी दर्शकों का दिल जीत लिया है।

--आईएएनएस

