दिव्या दत्ता ने की तब्बू की तारीफ, वीडियो शेयर कर बताया 'सुपर टैलेंटेड'

Oct 30, 2025, 06:19 AM

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अभिनेत्री तब्बू की तारीफ की। उन्होंने बुधवार को तब्बू की वीडियो पोस्ट कर अभिनेत्री के साथ फिल्म 'जिंदगी खूबसूरत है' के यादगार लम्हों को ताजा किया।

दिव्या ने तब्बू के साथ साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'जिंदगी खूबसूरत है' में काम किया था, जहां उनकी तब्बू के साथ खासी बॉन्डिंग हो गई थी।

अभिनेत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए तब्बू के साथ एक मोंटाज वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हमने साथ में बहुत पहले एक फिल्म में काम किया था, जिसका नाम 'जिंदगी खूबसूरत है' था। उसके बाद से जो हमारे बीच प्यार है, वो आज भी बरकरार है। अंदर से बाहर तक खूबसूरत। सुपर टैलेंटेड। तब्बू।"

दिव्या ने वीडियो के साथ सॉन्ग 'चांद बालियां' ऐड किया। इस गाने के बोल, संगीत और गायिकी आदित्य ए. ने की है। यह गाना रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हुआ था।

फिल्म 'जिंदगी खूबसूरत है' साल 2002 में रिलीज हुई थी। मनोज पुंज द्वारा निर्देशित फिल्म में गुरदास मान, तब्बू, दिव्या दत्ता और सोनू सूद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म का निर्माण मंजीत मान ने किया था।

यह फिल्म एक पिता की कहानी है, जो मानसिक रूप से पीड़ित बेटी की खुशी के लिए एक गायक का अपहरण करता है।

दिलचस्प बात यह है कि 'लाइफ इज ब्यूटीफुल' नाम की एक प्रसिद्ध इतालवी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म भी है, जो एक यहूदी व्यक्ति की कहानी पर आधारित है, जिसमें एक पिता अपने बेटे को नाजी एकाग्रता शिविर से बचाने के लिए कल्पना का उपयोग करता है।

