दिव्या दत्ता का दिखा दो लफ्जों वाला मूमेंट, वीडियो के जरिए अमिताभ बच्चन को किया याद

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री दिव्या दत्ता इन दिनों दो लफ्जों की कहानी वाला मूमेंट जी रही हैं। दरअसल, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह नाव की सैर का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह वह नाव की सैर का लुत्फ उठा रही है। इस वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया है, और लोग कयास लगा रहे हैं कि दिव्या इन दिनों इटली के खूबसूरत शहर वैनिस में हैं। वीडियो में दिव्या नाव पर बैठकर नहरों के बीच सैर करती दिख रही हैं। उनकी मुस्कान और आसपास का मनोरम दृश्य फैंस को खूब भा रहा है। उन्होंने बैकग्राउंड में मशहूर गाना 'दो लफ्जों की है दिल की कहानी' ऐड किया है, जो उनके इस पल को और भी खास बना रहा है।

अभिनेत्री ने इस वीडियो को एक खास कैप्शन दिया, "ये दो लफ्जों का पल बहुत खूबसूरत था, लेकिन... हमें हमारे अमिताभ बच्चन जी की कमी महसूस हुई।"

फैंस उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। एक फैन ने कमेंट किया, "मैम अमिताभ सर कहां है" वहीं, दूसरे ने लिखा, "दिव्या जी, आप बहुत प्यारी लग रही हो।"

दरअसल, यह गाना अमिताभ बच्चन की फिल्म 'द ग्रेट गैम्बलर' का है, जिसे अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार ने गाया है। वहीं, राहुल देव बर्मन ने इसका म्यूजिक तैयार किया है।

दिव्या दत्ता हाल ही में तेलुगु राजनीतिक ड्रामा वेब सीरीज 'मायासभा: द राइज ऑफ द टाइटन्स' में नजर आई थीं।

यह सीरीज आंध्र प्रदेश की राजनीति पर आधारित है। 1990 के दशक की अस्थिर राजनीति को दर्शाया गया है। नारा चंद्रबाबू नायडू और वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की दोस्ती से लेकर उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। इसमें आदिवि शेष, चैतन्य राव, साय कुमार, श्रीकांत अय्यर और नासर जैसे कलाकार शामिल हैं। निर्देशन देवा कट्टा और किरण जय कुमार ने मिलकर किया है। यह सीरीज 7 अगस्त से सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी