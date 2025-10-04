मनोरंजन

दिव्या खोसला कुमार ने 'मितवा' गाने पर शेयर किया वीडियो, 90 के दशक की याद ताजा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 04, 2025, 05:06 PM

मुंबई, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री और फिल्मकार दिव्या खोसला कुमार ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह 1989 की आइकॉनिक फिल्म 'चांदनी' के मशहूर गाने 'मितवा' पर एक्सप्रेशन देती नजर आ रही हैं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में फैंस दिव्या के हाव भाव और गाने के साथ उनके तालमेल की तारीफ कर रहे हैं।

दिव्या ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "मुझे 90 के दशक में वापस ले चलो।"

'मितवा' गाना अपनी मधुर धुन और भावनात्मक गहराई के लिए आज भी लाखों दिलों में बसता है।

'मितवा' गाना फिल्म 'चांदनी' का हिस्सा है, जिसे दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और बाबला मेहता ने अपनी सुरीली आवाज में गाया। गाने के बोल मशहूर गीतकार आनंद बक्शी ने लिखे, जबकि संगीत शिव-हरी ने तैयार किया।

फिल्म 'चांदनी' की बात करें तो इसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था। इस फिल्म से उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में श्रीदेवी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिनके अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनके साथ ऋषि कपूर और विनोद खन्ना ने भी शानदार अभिनय किया। फिल्म में वहीदा रहमान, सुषमा सेठ, अचला सचदेव और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं थीं।

'यारियां' और 'सनम रे' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुकीं दिव्या खोसला अब अभिनय में हाथ आजमा रही हैं। हालिया रिलीज फिल्म 'एक चतुर नार' में वे झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की की भूमिका में नजर आई थीं।

'एक चतुर नार' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसमें दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन मुकेश मुख्य भूमिका में हैं। इसके निर्देशक उमेश शुक्ला हैं, और कहानी हिमांशु त्रिपाठी ने लिखी है।

अभिनेत्री के अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह जल्द ही वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल द्वारा निर्देशित फिल्म 'जटाधरा' में नजर आएंगी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

