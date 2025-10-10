मनोरंजन

'दीवाना मस्ताना' के प्यार के लिए अनीस बज्मी ने दर्शकों का दिया दिल से धन्यवाद

Oct 10, 2025, 02:31 PM

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'दीवाना मस्ताना' को याद करते हुए निर्देशक अनीस बज्मी ने शुक्रवार को एक पोस्ट के जरिए दर्शकों के प्यार के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा किया है।

अनीस ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए एक कैप्शन लिखा, "28 साल पहले, 'दीवाना मस्ताना' मेरे लेखन के सफर का एक खास हिस्सा बनी। इस फिल्म को आप सभी से जो प्यार और समर्थन मिला, उसके लिए मैं तहेदिल से आभारी हूं। हर उस दर्शक का शुक्रिया, जिसने इस सफर को यादगार बनाया।"

27 सितंबर 1997 में रिलीज हुई 'दीवाना मस्ताना' एक ऐसी फिल्म थी, जिसने कॉमेडी और रोमांस का अनोखा संगम पेश कर दर्शकों का दिल जीत लिया था। डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर, गोविंदा, जूही चावला, जॉनी लीवर और सलमान खान जैसे सितारों ने अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया था। फिल्म का लेखन अनीस बाज्मी ने किया था।

फिल्म की कहानी में दो दोस्तों, राजा (गोविंदा) और बिजली (अनिल कपूर), की हास्यप्रद जुगलबंदी और चांदनी (जूही चावला) के लिए उनके प्यार की जंग ने दर्शकों को खूब हंसाया था। सलमान खान का फिल्म में कैमियो रोल था और जॉनी लीवर की कॉमेडी ने फिल्म में चार चांद लगा दिए। फिल्म में पप्पू पेजर और बुन्नू का वह सीन आज भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है।

'दीवाना मस्ताना' ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी की थी।

अनीस बाज्मी, जिन्होंने 'नो एंट्री', 'वेलकम', 'सिंह इज किंग', और 'भूल भुलैया 2' जैसी सुपरहिट कॉमेडी फिल्मों का निर्देशन किया, उन्होंने 1995 में 'हलचल' से अपने निर्देशकीय करियर की शुरुआत की थी। हालांकि, उन्हें 1998 में 'प्यार तो होना ही था' से पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली। अनीस की लेखन और निर्देशन शैली ने बॉलीवुड में हास्य और मनोरंजन का एक नया मानदंड स्थापित किया है।

