देवोलीना भट्टाचार्जी ने खरीदा नया घर, हिंदू रीति-रिवाज से किया गृह प्रवेश

Dec 07, 2025, 05:25 AM

मुंबई, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। छोटे पर्दे की गोपी बहू अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में नया खरीदा है।

इस घर में अभिनेत्री ने अपने पति संग हिंदू रीति-रिवाज से गृह प्रवेश किया। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। इसमें वे रसोई घर में पूजा करती दिख रही हैं।

तस्वीरें पोस्ट करते हुए देवोलीना ने लिखा, "कुछ सपनों को पूरा होने में समय, हिम्मत और बहुत सारा विश्वास लगता है। आज जब मैं अपने सपनों के घर में हूं, तो दिल में हर तरह की बातें आती हैं। इस सफर के लिए मैं ऊपरवाले का शुक्रगुज़ार हूं, उन सीखों के लिए भी, और उन आशीर्वादों के लिए भी, जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया।"

सोशल मीडिया पर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं।

देवोलीना ने दिसंबर 2022 में जिम ट्रेनर शानवाज शेख से शादी की और दो साल बाद, दिसंबर 2024 में, अभिनेत्री ने बेटे जॉय को जन्म दिया।

देवोलीना कोरियोग्राफर बनना चाहती थीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस सीजन 2' से की थी। इसके बाद वह इमेजिन टीवी के शो 'संवारे सबके सपने प्रीतो' में नजर आईं। इसमें उन्होंने गुरबानी ढिल्लों का रोल निभाया, लेकिन लोकप्रियता उन्हें 'साथ निभाना साथिया' से मिली।

5 साल तक देवोलीना ने गोपी बहू के किरदार से दर्शकों के दिलों पर राज किया। वह साल 2020 में 'बिग बॉस 13' में बतौर कंटेस्टेंट पहुंचीं। उन्होंने 'बिग बॉस 14' में एक प्रॉक्सी कंटेस्टेंट के रूप में प्रवेश किया था। इसके बाद जून 2022 में उन्होंने रेणुका शहाणे की शॉर्ट फिल्म 'फर्स्ट सेकंड चांस' में काम किया।

इसके बाद वह 'लाल इश्क', 'साथ निभाना साथिया 2', और 'दिल दियां गल्लां' जैसे शो में काम कर चुकी हैं। देवोलीना एक्ट्रेस होने के साथ ही साथ ज्वेलरी डिजाइनर और ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी हैं।

