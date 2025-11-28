मनोरंजन

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को समर्पित होगी 'अपने 2', प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने की घोषणा

Nov 28, 2025

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। हाल ही में खबरें आई थीं कि फिल्म 'अपने 2' को बंद कर दिया गया है। यह खबर फैंस, खासकर दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के चाहने वालों के लिए चौंकाने वाली थी। 'अपने' जैसी फिल्में हमेशा से ही दर्शकों के दिलों के करीब रही हैं। इस फिल्म ने देओल परिवार की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दिखाकर लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी।

ऐसे में जब सीक्वल की खबरों को लेकर अफवाहें सामने आईं, तो फैंस हैरान रह गए। लेकिन अब फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने स्पष्ट किया है कि अफवाहें बिल्कुल गलत हैं और 'अपने 2' बन रही है।

दीपक मुकुट ने अपने बयान में कहा कि लोग बिना पुष्टि किए अफवाहें न फैलाएं। उन्होंने कहा, ''फिल्म बंद नहीं हुई है और यह पूरी तरह से बन रही है। टीम इस पर धीरे-धीरे और लगातार काम कर रही है। कभी भी फिल्म को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठा। यह फिल्म जितना धर्मेंद्र जी के फैंस के लिए खास है, उतनी ही मेरे लिए भी भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। इसे बनाना मेरे लिए एक आशीर्वाद की तरह है।''

'अपने' फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की बेहद खास फिल्म थी। दीपक मुकुट ने कहा, "'अपने 2' धर्मेंद्र जी को समर्पित फिल्म होगी। यह फिल्म उनके जीवन, उनके मूल्यों और उनके बनाए भावनात्मक संसार को दर्शाने का काम करेगी। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे उन्होंने देओल परिवार के साथ मिलकर दर्शकों के दिलों को छूने वाली कहानी बनाई थी।"

धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, और करण देओल के साथ फिल्म के सीक्वल की घोषणा की गई थी। हालांकि, अब फिल्म में कुछ रचनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। फिल्म का उद्देश्य हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय पारिवारिक रिवाजों की भावनात्मक विरासत को आगे बढ़ाना है। मेकर्स का कहना है कि यह फिल्म धर्मेंद्र जी के योगदान और उनकी यादों को जीवित रखने का एक जरिया है।

