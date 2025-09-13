देवी पार्वती का किरदार निभाना मेरे लिए आशीर्वाद है : श्रेनु पारिख

मुंबई, 12 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री श्रेनु पारिख को 'इस प्यार को क्या नाम दूं? एक बार फिर' में आस्था अग्निहोत्री और ड्रामा सीरीज 'इश्कबाज' में गौरी त्रिवेदी सिंह ओबेरॉय की भूमिका के लिए याद किया जाता है।

वह बहुत जल्द टीवी सीरियल 'गाथा शिव परिवार की- गणेश कार्तिकेय' में माता पार्वती का रोल निभाती दिखाई देंगी। इस किरदार का मिलना उन्होंने खुद के लिए ईश्वर का आशीर्वाद बताया है।

इस भूमिका को निभाने के बारे में बात करते हुए श्रेनु ने कहा, "गणेश कार्तिकेय में देवी पार्वती का किरदार निभाना एक आशीर्वाद और सम्मान की बात है। पार्वती न केवल शक्ति, संतुलन और शक्ति का अवतार हैं, बल्कि एक मां और एक पत्नी भी हैं, जिनके मन में गहरी भावनाएं हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "यह शो खूबसूरती से यह दर्शाता है कि कैसे दैवीय कहानियां भी प्रेम, अपराधबोध, दृढ़ता और एकजुटता में निहित होती हैं। मैं दर्शकों के लिए देवी का इतना शक्तिशाली और मानवीय चित्रण प्रस्तुत करने के लिए सचमुच आभारी हूं।"

यह शो देवताओं—भगवान शिव, देवी पार्वती, और उनके पुत्रों, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की असाधारण यात्रा को दर्शाएगा। बताया जा रहा है कि यह सीरियल माता पार्वती को एक मां के रूप में दिखाएगा। बेटे गणेश के प्रति उनका निस्वार्थ प्रेम और कार्तिकेय के साथ उनका जटिल रिश्ता दिखाया जाएगा।

'गाथा शिव परिवार की- गणेश कार्तिकेय' एक नया शो है। इसकी शूटिंग जारी है। यह सोनी सब पर प्रसारित होगा।

शो की शूटिंग से पहले अभिनेत्री श्रेनु पारिख केरल में छुट्टियां मनाती हुई दिखाई दी थीं। उन्होंने फैंस के लिए इसकी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं। इन्हें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा था, "केरल में आखिरी पड़ाव बैकवाटर्स ही था! एक खूबसूरत रिट्रीट के लिए निरमाया कुमारकोम गई! रिसॉर्ट की खोज में बहुत ही शानदार समय बिताया, वहां दिए गए आयुर्वेदिक उपचारों से खुद को डिटॉक्स किया, हंसों को खाना खिलाना बहुत ही शानदार था, अपने नाम से एक पेड़ लगाया, मलारिक्कल में लिली के तालाब को देखने गई, स्वादिष्ट लंच का आनंद लिया और बेहतरीन शिरोधारा का अनुभव किया और एक बढ़िया मेडिटेशन क्लास भी ली!"

--आईएएनएस

जेपी/एएस