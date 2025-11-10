मनोरंजन

'दादा मेरे लिए परिवार थे', मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत के निधन पर अभिषेक बच्चन ने जताया दुख

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 10, 2025, 11:45 AM

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता अभिषेक बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत का हाल ही में निधन हो गया। सोमवार को अभिनेता ने दुख व्यक्त करते हुए एक पोस्ट शेयर की।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर अशोक सावंत के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि वे और अशोक सावंत पिछले 27 सालों से ज्यादा समय से साथ में काम कर रहे थे। उन्होंने लिखा, "अशोक दादा ने मेरी पहली फिल्म से ही मेरा मेकअप किया है और वह सिर्फ मेरी टीम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि मेरे लिए परिवार जैसे थे। उनके बड़े भाई दीपक करीब 50 साल से मेरे पापा का मेकअप कर रहे हैं।

अभिनेता ने बताया कि अशोक सावंत पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, जिस वजह से वे अभिनेता के साथ सेट पर नहीं रहते थे। उन्होंने लिखा, "बीमार होने की वजह से वे सेट पर नहीं रहते थे, लेकिन जब भी मैं शूटिंग कर रहा होता हूं, तो वे रोज मेरे हालचाल पूछते रहते थे और इस बात का खास ख्याल रखते थे कि उनका असिस्टेंट मेरा मेकअप अच्छे से कर रहा है कि नहीं। वे बहुत दयालु और मिलनसार व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। वे अक्सर अपने बैग में रखी हुई स्वादिष्ट नमकीन निकालकर लोगों को बांट दिया करते थे।

उन्होंने आगे लिखा, "कल रात हमने उन्हें खो दिया। मैं अपनी आने वाली फिल्म का पहला शॉट देने से पहले हमेशा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता था। अब मैं शॉट से पहले आसमान की तरफ देखूंगा और जानने की कोशिश किया करूंगा कि आप ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं। दादा, आपके प्यार, देखभाल, शालीनता, आपके हुनर और आपकी मुस्कान के लिए धन्यवाद।

उन्होंने आखिरी में लिखा, "अब बगैर काम पर जाना और यह जानना कि अब आप वहां पर नहीं होंगे, मेरे लिए दुखदायी होगा। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप वहां पर शांति से रहें और जब हम फिर मिलेंगे तो मैं आपको प्यार से गले लगाने का इंतजार करूंगा। अशोक सावत, आपकी आत्मा को शांति और सुख मिले। ओम शांति।"

अभिनेता की पोस्ट शेयर करने के बाद इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में शोक व्यक्त किया। अभिनेत्री जैकी श्रॉफ ने कमेंट किया, "ओम शांति, वे बहुत सज्जन व्यक्ति थे।" कोरियोग्राफर बोस्को और रेमो डिसूजा ने भी कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...