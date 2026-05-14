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'दृश्यम 3' के बिहाइंड द सीन वीडियो ने बढ़ाई लोगों की उत्सुकता, फैंस बोले-अब इंतजार मुश्किल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 10:00 AM

चेन्नई, 14 मई (आईएएनएस)। सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों को पसंद करने वाले दर्शकों के बीच मलयालम फिल्म 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की एक अलग ही पहचान है। इसके दो पार्ट आ चुके है और अब लोग इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल मुख्य भूमिका में है।

जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट करीब आ रही है, वैसे-वैसे फैंस के बीच उत्साह बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अभिनेता मोहनलाल ने एक्स पर फिल्म से जुड़ा एक बीटीएस (बिहाइंड द सीन्स) वीडियो पोस्ट किया, जिसमें फिल्म की शूटिंग के दौरान के कई खास पल देखने को मिले। वीडियो में मोहनलाल फिल्म की टीम के साथ मजेदार बातचीत करते और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में मोहनलाल को शूट के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्हें अलग-अलग लुक दिए जा रहे हैं। वहीं निर्देशक जीतू जोसेफ टीम के लोगों को समझाते दिख रहे हैं कि किसी सीन को किस तरह फिल्माना है। वीडियो में निर्माता एंटनी पेरुम्बवूर भी टीम के सदस्यों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं।

इस वीडियो ने फैंस की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। कई इस पोस्ट पर कमेंट में इंतजार करने की बात कह रहे हैं, तो कई मोहनलाल की तारीफ कर रहे हैं।

'दृश्यम 3' को सेंसर बोर्ड ने यू/ए 13 प्लस सर्टिफिकेट दिया। फिल्म अब 21 मई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म का टीजर भी जारी किया गया था, जिसने दर्शकों के बीच चर्चा बटोरी थी।

टीजर की शुरुआत पहले दो पार्ट के रीकैप के साथ होती है। पहले पार्ट की कहानी जॉर्ज कुट्टी यानी मोहनलाल के नजरिए से दिखाई जाती है। उनकी आवाज सुनाई देती है, जिसमें वह खुद को एक साधारण इंसान बताते हैं, जिसकी पूरी दुनिया उसकी पत्नी और बच्चों तक सीमित है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आता है, जो उनके परिवार को खत्म करना चाहता है। ऐसे में वह अपने परिवार को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाते हैं।

इसके बाद दूसरे पार्ट की कहानी पुलिस अधिकारियों के नजरिए से दिखाई जाती है। एक पुलिस अधिकारी की आवाज में कहा जाता है कि यह ऐसा मामला है, जो बंद होने के बाद भी कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह कहता है कि उन्हें लगता था कि वे जॉर्ज कुट्टी पर नजर रख रहे हैं, लेकिन असल में जॉर्ज कुट्टी ही उन सब पर नजर बनाए हुए था।

इसके बाद टीजर में जॉर्ज कुट्टी चर्च में प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। वह भगवान से कहते हैं, 'मेरी लड़ाई तो जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। मेरा कोई अपना नहीं है। बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद मैंने अपना परिवार बनाया था। लेकिन जब परिवार टूटने का खतरा सामने आया, तब मैंने बिना सोच-समझे कदम उठा लिया। इस दौरान मैंने कई लोगों को दुख पहुंचाया। अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं कोई फिर से मुझ पर नजर तो नहीं रख रहा।''

'दृश्यम 3' को पहले 2 अप्रैल को रिलीज किया जाना था, लेकिन खाड़ी देशों में बने तनावपूर्ण हालात की वजह से इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। अब यह फिल्म 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/वीसी

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