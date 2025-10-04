दशहरा पर राम चरण ने हिंदी में भाषण देकर जीता दिल, कहा- मैं हनुमान हूं, आप सबमें राम हैं

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता राम चरण ने दशहरा के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के बालाजी रामलीला मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने अपनी शानदार हिंदी से सभी को प्रभावित किया।

फिल्म ‘आरआरआर’ के लिए दुनिया भर में पहचान बनाने वाले राम चरण को इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था।

कार्यक्रम के दौरान अभिनेता राम चरण ने हिंदी में बात की और 'आरआरआर' में अल्लूरी सीतारामाराजू की अपनी भूमिका को याद किया। उन्होंने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए उत्तर भारत के लोगों का आभार भी व्यक्त किया।

राम चरण ने अपने नाम का अर्थ बताते हुए हिंदी में कहा, “मेरा पूरा नाम राम चरण तेजा कोनिडेला है। इसका अर्थ है जो राम के चरणों में है, वह हनुमान है। मैं वहीं रहता हूं जहां राम होते हैं। आप सब में राम हैं और आप सब ने मुझे बुलाया। मैं उसके लिए यहां आया हूं।”

उन्होंने आगे कहा, "फिल्म (आरआरआर) में मैंने जो किरदार निभाया है, उसका नाम भी राम है और आज जो कुछ भी हो रहा है, वह भगवान राम की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं एक छोटे उद्योग से हूं और हम दक्षिण से आए हैं। हमें उत्तर में इतना प्यार मिला है और यह केवल हमारी फिल्म की वजह से है। आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने हमें आमंत्रित किया और अपने दिल में बसाया है।"

बता दें कि फिल्म ‘आरआरआर’ में अभिनेता ने ब्रिटिश शासित भारत में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। उनकी भूमिका स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस और अल्लूरी सीतारामाराजू से प्रेरित थी। इस फिल्म को दुनिया भर में सराहा गया। इसके एक्शन सीन, गीतों और कहानी कहने की कला को देखते हुए फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। इसके गाने ‘नाटू-नाटू’ को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवॉर्ड भी मिला था। यह पहला भारतीय गाना था जिसे इस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

दशहरे के पावन अवसर पर ग्लोबल स्टार राम चरण ने तीरंदाजी प्रीमियर लीग (एपीएल) का उद्घाटन भी किया। वह तीरंदाजी प्रीमियर लीग के ब्रांड एंबेसडर हैं। वह बहुत जल्द फिल्म ‘पेड्डी’ में दिखाई देंगे।

