'देश के सामने आएगा सच', 2026 में सिनेमाघरों में आएगी ‘संभल फाइल्स’

संभल, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। फिल्म निर्माता अमित जानी अपनी नई फिल्म पर काम कर रहे हैं और इस फिल्म का नाम है ‘संभल फाइल्स’। इस फिल्म के निर्माण के लिए वह लगातार संभल जा रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि इस फिल्म के जरिए वह पूरे देश के सामने संभल में हुए दंगों को लेकर सच लाएंगे, जिससे देश जागेगा।

फिल्म निर्माता ने कहा कि जिस तरह से 'कश्मीर फाइल्स' ने पूरे देश को जगाने का काम किया। 'संभल फाइल्स' भी कुछ ऐसा ही करेगी।

आईएएनएस ने फिल्म निर्माता अमित जानी के साथ फिल्म से जुड़ी कुछ बातों पर बात की।

उन्होंने बताया कि उनकी आगामी फिल्म 'संभल फाइल्स' संभल के ऐतिहासिक दंगों और सामाजिक-राजनीतिक घटनाओं पर आधारित होगी। यह फिल्म कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर दस्तावेजी अंदाज में बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि संभल फाइल्स में संभल के दंगों (1973, 1976, 1978) को केंद्र में रखा जाएगा। 1973 में स्थानीय विवाद ने साम्प्रदायिक रूप लिया, जिससे कई परिवार उजड़ गए। 1976 में अफवाहों और उकसावे से हिंसा भड़की, जबकि 1978 का दंगा सबसे भयावह था, जिसमें मुरारीलाल फड़ पर दो दर्जन से अधिक लोगों को जिंदा जलाया गया। फिल्म में इन घटनाओं के साथ-साथ गत वर्ष जामा मस्जिद सर्वे विवाद को भी शामिल किया जाएगा।

जानी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग वास्तविक लोकेशनों पर नहीं, बल्कि विशेष रूप से तैयार किए गए सेट्स पर होगी। जानी और उनकी टीम ने संभल की उन गलियों और मोहल्लों का दौरा किया, जहां दंगे हुए थे, ताकि सेट्स में वास्तविकता का अहसास हो।

उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट और डायलॉग अक्टूबर 2025 तक पूरे हो जाएंगे, और शूटिंग नवंबर 2025 से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि फिल्म में बॉलीवुड के बड़े सितारे नजर आएंगे, हालांकि अभी तक कलाकारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि पहले स्क्रिप्ट फाइनल होगी, फिर बड़े नामों की घोषणा करेंगे।

सपा सांसद से मिली चुनौती पर उन्होंने कहा कि फिल्म यहीं बनेगी, यहीं शूट होगी। कोई रोक नहीं सकता। नवंबर में पूरी यूनिट संभल में होगी और 2026 में रिलीज के साथ यह फिल्म देश को जगाएगी, जैसे कश्मीर फाइल्स ने किया।

उन्होंने कहा कि यह फिल्म न केवल मनोरंजन करेगी, बल्कि इतिहास, समाज और धर्म से जुड़े सवालों को नए सिरे से उठाएगी। बरेली विवाद पर उन्होंने कहा कि अपने धर्म को लेकर प्रचार करना गलत नहीं है, लेकिन एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसमें हाथ में तख्तियां लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योगी आदित्यनाथ की सरकार है अगर हिंसा करने की साजिश या कोशिश की जाएगी, तो चप्पल छोड़कर भागना होगा।

