दूसरी बार मां बनने जा रहीं गौहर खान, पति जैद ने जन्मदिन पर दिया प्यार भरा तोहफा

Aug 23, 2025, 09:47 AM

मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस गौहर खान दूसरी बार मां बनने वाली हैं। वह शनिवार को अपना 42वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास दिन पर उनके पति जैद दरबार ने एक बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला सरप्राइज दिया। इस सरप्राइज का वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया, जिसे देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए।

वीडियो में जैद ने गौहर के लिए एक खूबसूरत टेबल सजाई थी, जिस पर दो केक रखे थे। लेकिन सबसे खास बात थी जैद का गौहर के लिए लिखा खत, जिसे उन्होंने अपने हाथ से लिखा था। इस खत में जैद ने अपने दिल की सारी भावनाएं और जज्बात गौहर के लिए खुले दिल से लिखे। खत पढ़ते हुए गौहर भावुक हो गईं और उन्होंने जैद को गले लगाते हुए प्यार से कहा, "आई लव यू।"

वीडियो के आखिर में दोनों साथ में केक काटते हुए जन्मदिन सेलिब्रेट करते नजर आए।

जैद ने अपने पोस्ट में लिखा, "मेरी जानू, जन्मदिन मुबारक हो। हर साल मैं सोचता हूं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, और इस साल और भी ज्यादा शुक्रगुजार हूं। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि हमारे बेटे जिहान की सबसे अद्भुत मां हो। और जल्द ही हमारे परिवार में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। तुम्हारा हर काम प्यार और साहस के साथ करना मुझे और भी ज्यादा तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर करता है।"

जैद ने आगे लिखा, "मुझे पता है कि ये हमेशा आसान नहीं होता, रातों की नींद कम होना, त्याग करना और सबकी देखभाल करना। लेकिन मैं ये सब देखता हूं और चाहता हूं कि तुम हमेशा जानो कि तुम मेरे, जिहान के और हमारे पूरे परिवार के लिए कितनी अहम हो।"

गौहर ने भी इस प्यार भरे सरप्राइज पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, ''जिंदगी के सबसे अच्छे पल बेहद साधारण होते हैं। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूं कि मुझे सबसे अच्छा पति मिला। मैं तुमसे प्यार करती हूं।"

जन्मदिन की इस खुशी में गौहर के करीबी दोस्त भी शामिल हुए।

टीवी अभिनेता नकुल मेहता ने उन्हें 'मां बनने वाली सबसे खुश महिला' करार देते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

करण वी ग्रोवर ने भी उनके लिए ढेर सारी खुशियों और आशीर्वाद की कामना की।

अभिनेत्री ऋचा चड्ढा हार्ट इमोजी भेजकर इस खुशी में शामिल हुईं।

