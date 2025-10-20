दीपावली की धूम : टीवी और भोजपुरी सितारों ने फैंस को दी शुभकामनाएं

मुंबई, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। देशभर में दीपावली का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर घर में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस माहौल में टीवी और भोजपुरी सिनेमा के सितारे भी पीछे नहीं हैं।

सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए प्रशंसकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और अपने अंदाज में उत्सव को लेकर खुशियां जाहिर की।

अभिनेता करणवीर बोहरा ने अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया के साथ एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "शुभ दीपावली! थोड़ी मस्ती और ढेर सारा प्यार।"

वहीं, भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी तस्वीर के साथ लिखा, "आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।"

अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भी प्रशंसकों को बधाई देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर लिखा, "सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।"

अभिनेत्री काजल राघवानी ने एक खूबसूरत वीडियो पोस्ट किया और लिखा, "शुभ दीपावली! यह रोशनी का त्योहार आपके घर में खुशियां, समृद्धि और सुखद पल लाए। मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।"

अभिनेता रवि दुबे ने भी एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, "टीम रामायण की तरफ से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।"

भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्टर शेयर किया और लिखा, "हैप्पी दीपावली!"

वहीं, रिंकु घोष ने अपनी तस्वीर के साथ लिखा, "दीपावली की पवित्र रोशनी आपके जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लाए। शुभ दीपावली!"

अभिनेता अली गोनी ने जम्मू में अपनी दीपावली पार्टी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "दीपावली और जम्मू का कॉम्बिनेशन सबसे शानदार है।" उनकी तस्वीरों में उत्सव को लेकर उत्साह साफ झलक रहा था।

अभिनेत्री रीम समीर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी दीपावली पार्टी की झलक दिखाई और लिखा, "हैप्पी दीपावली!" उनकी तस्वीरों में त्योहार की रौनक देखते ही बनती थी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस